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07.08.2020 18:52
Рубрика: Власть

МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах

Текст: Владимир Шилов

Разное отношение к российским и западным СМИ продемонстрировало двойные стандарты Twitter и Facebook, заявили в пятницу в МИД РФ. Так в ведомстве прокомментировало введение американскими интернет-гигантами специальной маркировки страниц российских информагентств, телеканалов и газет в качестве аффилированных с государством. В то же время нововведение чудесным образом не затронуло западные медиа, которые получают деньги от правительства.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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В сообщении министерства говорится, налицо нарушение "ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"Это очередное проявление системной политики "двойных стандартов" и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации", - констатировали на Смоленской площади.

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