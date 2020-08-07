Москва и Минск сближают позиции по отмене роуминга

Отмена роуминга на территории Союзного государства будет зависеть от сроков согласования предложений, подготовленных белорусскими операторами. Об этом сообщил 7 августа источник в Министерстве связи и информатизации Беларуси после проведения в формате видеоконференции очередного этапа переговоров между экспертами обеих стран, информирует БЕЛТА.

В диалоге об отмене роуминга в пятницу участвовали белорусский отраслевой министр Константин Шульган и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов, а также представители антимонопольных органов и операторов связи обеих стран.

Основная тема переговоров, уточняет агентство, - обсуждение текущих результатов и дальнейших действий сторон по реализации "дорожной карты" по отмене роуминга на территории Беларуси и России.

Согласно информации, опубликованной в Минске, в предложениях белорусской стороны упомянуто предотвращение нелегальной терминации телефонного трафика. По словам Шульгана, в настоящее время необходимо сконцентрировать усилия по предупреждению мошенничества и несанкционированных действий на сетях электросвязи. "Наша общая цель - найти консенсус, чтобы итоговый документ по отмене роуминга был подписан своевременно", - резюмировал он, напомнив о ранее намеченных сроках - октябрь 2020 года.

Следует добавить, что совместная работа, направленная на отмену роуминга на территории СГ, началась еще три года назад после поручения Высшего государственного совета Союзного государства. А в декабре минувшего года была утверждена и соответствующая "дорожная карта".