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7 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 7 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о приватизации государственного и муниципального имущества

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2007, N 18, ст. 2117; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 23, ст. 2788; 2011, N 29, ст. 4292; N 50, ст. 7343; 2014, N 30, ст. 4266; 2015, N 27, ст. 3971; 2016, N 27, ст. 4299; 2019, N 14, ст. 1458) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Разработка прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества";

б) в абзаце третьем пункта 2 слова "прогнозного плана (программы) приватизации федерального" заменить словами "прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального";

2) в пункте 2 статьи 9:

а) в абзаце первом слова "имущественных комплексов" исключить, после слов "акционерных обществ" дополнить словами ", долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью", дополнить словами ", а также информацию в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утверждаемыми Правительством Российской Федерации";

б) абзац третий признать утратившим силу;

3) в статье 10:

а) пункт 1 дополнить словами "в соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, установленным Правительством Российской Федерации";

б) в пункте 2 слова "Правительство Российской Федерации или" исключить, дополнить словами "в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утверждаемыми Правительством Российской Федерации";

4) в статье 101 слова "прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" заменить словами "прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества";

5) в статье 15:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, актов планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества" заменить словами "прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества";

б) в пункте 7 слова "прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества" заменить словами "прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества";

в) в пункте 8 слова "прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества" заменить словами "прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества";

6) в пункте 2 статьи 302 слова "прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, в документ планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, или муниципального имущества" заменить словами "прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества".

Президент Российской Федерации В. Путин