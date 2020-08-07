На БелАЭС началась загрузка в реактор ядерного топлива

Долгожданный, но от этого не менее ответственный момент стартовал на атомной электростанции Беларуси - 7 августа зафиксирована загрузка тепловыделяющей сборки со свежим ядерным топливом в реактор первого энергоблока.

Каждая сборка, уточняет БЕЛТА, состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 метров. Вес одной сборки превышает полтонны - 571 кг. А всего в ядерный котел будет загружено 163 тепловыделяющие "пакетов" с последующим проведением необходимых испытаний.

Руководство станции в Островце полагает, что пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны возможен еще до конца текущего года. Кстати, накануне стало известно, что специалисты АЭС и "Белэнерго" успешно провели тест, смысл которого состоял в подаче напряжения на собственные нужды Белорусской АЭС в случае особой системной аварии.

"По легенде тренировки значительная часть энергосистемы осталась без напряжения, отключены практически все источники генерации. Была поставлена задача в кратчайшее время создать передачу мощности от оставшегося в работе блока Лукомльской ГРЭС для обеспечения работы вспомогательного оборудования АЭС, защит и автоматики, систем безопасности, включения оборудования. Оперативно-диспетчерский персонал энергосистемы успешно решил поставленную задачу", - рассказали в "Белэнерго".

Ввод в эксплуатацию первенца ядерной энергетики РБ, констатируют обозреватели, позволит обеспечить около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.м природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн. Масштабный энергетический проект откроет и новые возможности для широкого внедрения передовых технологий в промышленности, науке, медицине, образовании, станет стимулом для развития электротранспорта.

Как ранее информировал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области и соответствует всем требованиям безопасности МАГАТЭ. Известно также, что энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.