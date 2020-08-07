На киргизско-таджикской границе произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Киргизии. По официальной информации, в местности Эки-Таш Баткенского района неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведен выстрел, предположительно из охотничьего ружья, по военнослужащему Государственной пограничной службы Киргизии. В результате был ранен военнослужащий пограничного отряда. Сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

В тот же день в селе Ходжаи Ало Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча первого заместителя полномочного представителя правительства Киргизской Республики по Баткенской области, заместителя губернатора Согдийской области Республики Таджикистан, а также руководителей подразделений пограничных ведомств и правоохранительных органов двух стран.

"Были уточнены данные таджикской стороны об огнестрельном ранении и впоследствии смерти гражданина Таджикистана. Участники встречи приняли решение о проведении каждой из сторон в одностороннем порядке расследований по двум фактам: ранению военнослужащего ГПС Киргизской Республики и смерти от полученного огнестрельного ранения гражданина Республики Таджикистан", - говорится в официальном сообщении Государственной пограничной службы Киргизии.

Кроме того, в ходе встречи было сказано о необходимости усиления взаимодействия государственных органов сторон по своей линии, организации встреч для оперативного решения возникающих вопросов и недопущения возникновения конфликтов на государственной границе, а также на приграничных территориях. Стороны также продолжат проведение разъяснительной работы с населением приграничья. Обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы стабильная.