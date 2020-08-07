На смену стандартным детским площадкам приходит другой формат

Ценность любого города можно измерить тем, насколько он нравится его жителям, хотят ли они в нем оставаться. Именно на это в последние годы ориентируются девелоперы. Для развития эффективных пространств теперь нужно отталкиваться от повседневной жизни людей и их интересов, а не от абстрактных дизайн-идей или ограниченных нормативов.

В Москве активно продвигается тренд, во многих мировых столицах ставший символом нового качества жизни: отношение к общественным территориям как к самодостаточной ценности. В целом по стране процесс идет, мягко говоря, небыстро. В крупных городах все еще стараются застроить каждый свободный двор, а к городским сообществам, историкам архитектуры, краеведам в этом вопросе не прислушиваются. Раздавая площадки под девелоперские проекты, власти не всегда учитывают, какие общественные территории будут между ними, а девелоперы не всегда готовы слушать друг друга и договариваться о координации проектных решений.

В итоге получаются довольно примитивные общественные территории, где нет возможности поиграть с детьми и пообщаться с соседями. Методология создания дворовой территории сегодня выглядит примерно так: девелопер на застраиваемом участке оставляет минимально возможную для рекреации территорию и весьма бесхитростно ее зонирует. Игровая площадка с пластиковой горкой, несколько лавочек для мам, присматривающих за детьми, и людей пожилого возраста. На этом фантазия некоторых застройщиков заканчивается.

В западных странах для качественного развития общественных пространств сегодня активно используется концепция playability (то есть "играбельность", "создание решений для спонтанной игры"), которая не предписывает строгого назначения площадкам и территориям, а следует за потребностями тех, кто на ней находится. Когда пространство чрезмерно спланировано, получается, что вы диктуете людям, чем им следует там заниматься. Хорошее общественное пространство - это место без строгого назначения, оно многофункционально и адаптивно. В нем выполнено разноплановое озеленение, есть место и для прогулок, и для чтения книги, и для общения с соседями, и для игр. И большую часть его не занимает огромный громоздкий спорткомплекс, которым обычно пользуется небольшая часть жильцов.

Хорошее общественное пространство - это место без "строгого назначения", оно многофункционально и адаптивно, может использоваться по-разному

Детские площадки тоже нужны, но как раз в формате playability - когда инфраструктура не навязывает ребенку тематику и тип игры, но становится пространством для свободного воображения и творчества. Навязывая ребенку пластиковые горки-карусели, которые так любят внедрять в свои проекты многие девелоперы, мы ограничиваем его фантазию, креативное мышление. Вместо этого в проектах лучше использовать простые, но многофункциональные детские комплексы и решения, мотивирующие детей к самостоятельному мышлению и творчеству. Например, волнистые бордюры-скамейки, на которых можно сидеть, за которые можно прятаться или использовать как поверхность для игры. Или бревна, по которым можно ходить или прыгать с них. Комплексы для творческих занятий с песком, водой и другими формами позволяют развивать моторику, когнитивные, контактные и интерактивные способности.

Отнюдь не все москвичи, да и жители других городов, могут позволить себе прогулки в парке (до них еще нужно добраться), поэтому качественная придомовая среда - очень важная часть и качества жизни в целом. Мы часто рекомендуем девелоперам и управляющим компаниям разбивать небольшой садик или даже декоративный огород на прилегающих к жилым домам территориях и настаиваем на том, чтобы у них не было никакого специального "назначения". Пусть это будет самый бесполезный метраж во всем проекте - на взгляд девелопера и управляющей компании. Но в глазах жителей этот зеленый оазис может стать одним из самых уютных и любимых мест в городе.

Впрочем, концепция playability - это не только озеленение и распределение площадок для различных активностей. Это еще и разнообразные возможности ландшафтного дизайна, делающие пребывание здесь как минимум интересным, это эстетика малых архитектурных форм и специальная инфраструктура, адаптирующая пространство под самые разные группы пользователей. Взять, к примеру, сенсорные сады, которые в России пока еще не часто используются, но в других странах имеют массу поклонников. Это автономная садовая зона, в которой горожане могут насладиться самыми разными сенсорными ощущениями, недостаток в которых испытывает любой житель мегаполиса. Для достижения эффекта используются разнообразные растения, высаженные рядом, но имеющие значительные различия - по форме листьев, их цвету, тактильным ощущениям, форме и фактуре ствола и т.д. Задействованы здесь обычно и различные элементы садово-паркового дизайна - брусчатка, деревянные помосты, гравий, различные по фактурам поверхности. Все это можно использовать для образовательных программ, в том числе - для людей с аутизмом и пожилых людей с деменцией. Ну а релакс-эффект и эстетическое удовольствие от таких объектов неоспоримы для всех здоровых детей и взрослых.

Пока в России почти не обращают внимание на средние и малые общественные пространства. Но это дело времени: будущее за проектами, способствующими развитию местных сообществ, помогающими налаживать социальные связи и умеющими вдохновлять своих жителей.