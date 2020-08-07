Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 309-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4597, 4602; 2013, N 44, ст. 5630; 2015, N 29, ст. 4396) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть десятую дополнить предложением следующего содержания: "Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска, возможностью недостижения запланированного результата, в том числе экономического эффекта от реализации такого проекта.";

б) дополнить частями шестнадцатой и семнадцатой следующего содержания:

"Венчурное и (или) прямое финансирование инновационного проекта - финансовое обеспечение инновационного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных источников, предусмотренных либо не запрещенных законодательством Российской Федерации, осуществляемое институтом инновационного развития, иными организациями и фондами и физическими лицами посредством участия в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, приобретения прав, связанных с таким участием, приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, участия в фондах, участия в договорах инвестиционных товариществ, участия в иных формах коллективных инвестиций, основанных на принципах совместного инвестирования денежных средств в рамках общей инвестиционной стратегии (политики) и совместного участия с другими инвесторами в распределении прибыли и убытков от инвестирования, предоставления займов, иных долговых инструментов (в том числе с условием их конвертации, зачета и (или) новации), выдачи гарантий и поручительств, предоставления грантов, кредитов и (или) использования иных не противоречащих законодательству Российской Федерации форм вложения средств.

Институт инновационного развития - коммерческая или некоммерческая организация (ее правопреемник), созданная (в том числе путем реорганизации) и (или) осуществляющая деятельность на основании федерального закона, указа или распоряжения Президента Российской Федерации, акта Правительства Российской Федерации, закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, являющаяся получателем средств государственной поддержки в допускаемой законодательством Российской Федерации форме, самостоятельно осуществляющая инновационную деятельность и (или) являющаяся субъектом инновационной деятельности, которому Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации предоставляются средства на оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность. Перечень федеральных институтов инновационного развития с указанием федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих координацию их деятельности, утверждается Правительством Российской Федерации. Перечни региональных институтов инновационного развития с указанием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих координацию их деятельности, утверждаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.";

2) абзац седьмой пункта 3 статьи 162 после слов "в том числе" дополнить словами "бюджетные инвестиции,";

3) статью 164 изложить в следующей редакции:

"Статья 164. Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности и особенности финансирования инновационных проектов

1. Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности осуществляется Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации с учетом основных направлений государственной поддержки.

2. Финансовое обеспечение инновационного проекта может осуществляться посредством венчурного и (или) прямого финансирования инновационного проекта путем вложения ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных и неимущественных прав, имеющих денежную оценку, в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, а также в иных формах финансового обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Институт инновационного развития согласно положениям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и издаваемых в соответствии с ними локальных (внутренних) нормативных актов организаций при принятии и реализации решений об осуществлении финансового обеспечения инновационного проекта, включая венчурное и (или) прямое финансирование инновационного проекта, осуществляет необходимую экспертизу инновационного проекта, в том числе с привлечением независимых экспертов, до начала его финансирования, в процессе его реализации и после его завершения (при необходимости), а также обеспечивает целевое расходование бюджетных средств, предоставленных в целях государственной поддержки инновационной деятельности.

Институт инновационного развития осуществляет мониторинг и контроль реализации инновационного проекта, финансируемого с привлечением средств государственной поддержки, включая мониторинг и контроль целевого расходования средств, направляемых на финансовое обеспечение инновационного проекта. Критерии целевого расходования средств, направляемых на финансовое обеспечение инновационного проекта, и порядок мониторинга и контроля такого целевого расходования средств устанавливаются Правительством Российской Федерации.

По завершении каждого этапа реализации инновационного проекта конечный получатель государственной поддержки - юридическое или физическое лицо, осуществляющее реализацию инновационного проекта, представляет институту инновационного развития отчет и документы, подтверждающие обоснованность произведенных расходов (в том числе при необходимости банковские документы, документы, подтверждающие факт поставки товара (оказания услуги), первичные учетные документы) в тридцатидневный срок со дня завершения этапа реализации инновационного проекта (достижения запланированных результатов инновационного проекта), если иной срок не установлен Правительством Российской Федерации.

В случае выявления нецелевого расходования средств государственной поддержки институт инновационного развития уведомляет об этом получателя средств государственной поддержки, который обязан возвратить институту инновационного развития такие средства в объеме, соответствующем выявленному нецелевому расходованию средств, в сроки, установленные Правительством Российской Федерации. Неурегулированные разногласия между получателем средств государственной поддержки и институтом инновационного развития по вопросу наличия и объема нецелевого расходования средств государственной поддержки разрешаются в судебном порядке.

4. Организацию деятельности по финансовому обеспечению инновационного проекта, включая венчурное и (или) прямое финансирование инновационного проекта, с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, институты инновационного развития осуществляют в соответствии с порядком определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых, и базовых критериев управления ими, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых, и базовых критериев управления ими должен содержать базовые критерии оценки рисков реализации инновационного проекта и порядок принятия институтом инновационного развития решения о финансовом обеспечении инновационного проекта и учитывать уровень готовности разрабатываемой либо разработанной технологии в зависимости от вида научной и (или) научно-технической деятельности, перспективы коммерциализации инновации и (или) научной и (или) научно-технической продукции инновационного проекта, объем предполагаемого финансового обеспечения инновационного проекта, а также методы и инструменты управления рисками, в том числе мероприятия по предупреждению рисков и процедуры внутреннего контроля.

Федеральный или региональный институт инновационного развития утверждает методику оценки рисков реализации инновационного проекта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими координацию деятельности соответствующего института инновационного развития, в соответствии с порядком определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых, и базовых критериев управления ими.

5. Условия и допустимые формы финансового обеспечения инновационных проектов за счет средств государственной поддержки инновационной деятельности, включая венчурное и (или) прямое финансирование инновационного проекта, полномочия главных распорядителей бюджетных средств и их ответственность за осуществление институтом инновационного развития мониторинга и контроля реализации конечным получателем государственной поддержки инновационного проекта, в том числе целевого расходования средств, предоставляемых институтом инновационного развития на реализацию инновационного проекта, мониторинга и контроля соблюдения методики оценки рисков реализации инновационного проекта и порядка принятия институтом инновационного развития решения о финансовом обеспечении инновационного проекта, ответственность за принятие решений на основе оценки эффективности государственной поддержки инновационной деятельности, а также положения абзаца второго пункта 3 статьи 165 настоящего Федерального закона учитываются в общих требованиях, предъявляемых к нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, регулирующим предоставление институтам инновационного развития субсидий и (или) бюджетных инвестиций или осуществление взносов в уставные капиталы указанных институтов инновационного развития, утверждаемым в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае прогнозного влияния инновационного проекта с высоким допустимым уровнем рисков на реализацию приоритетных задач технологического развития Российской Федерации, установленных документами стратегического планирования, финансовое обеспечение государственной поддержки инновационной деятельности может осуществляться путем предоставления средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий институту инновационного развития при соблюдении им требований пунктов 3 и 4 настоящей статьи в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.";

4) в статье 165:

а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Правила оценки эффективности, особенности определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, и средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при проведении такой оценки критерии, а также порядок определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых, и базовых критериев управления ими, требования к проведению экспертиз, осуществлению мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, условия и допустимые формы финансового обеспечения инновационного проекта за счет средств государственной поддержки инновационной деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. При оценке эффективности государственной поддержки и осуществлении финансирования и реализации инновационных проектов, в том числе институтом инновационного развития, юридическими и физическими лицами, осуществляющими инновационную деятельность с использованием средств государственной поддержки инновационной деятельности, учитываются высокорисковый характер инновационной деятельности, неопределенность рыночных и технологических перспектив реализации инновационных проектов, которые могут повлечь за собой в том числе недостижение предполагаемых результатов, потерю финансовых и иных ресурсов, вложенных в инновационные проекты, а также снижение стоимости активов.

Плановыми (прогнозными) результатами (эффектами) реализации инновационных проектов, осуществляемых с использованием государственной поддержки инновационной деятельности, могут являться финансовые, экономические, социально-экономические, научно-технические и (или) иные общественно полезные результаты (эффекты).

Отчуждение институтом инновационного развития доли участия в юридическом лице, реализующем инновационный проект, приобретенной с использованием средств государственной поддержки инновационной деятельности, допускается по цене не ниже рыночной стоимости такой доли.";

в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Оценка эффективности деятельности института инновационного развития, а также результатов такой деятельности проводится по принципам интегральности и ретроспективности, которые означают, что оценке подлежат достигнутые целевые и промежуточные, а также плановые (прогнозные) результаты инновационной деятельности с учетом фактической и прогнозируемой динамики их достижения по совокупности (портфелю) инновационных проектов с момента первоначального получения институтом инновационного развития средств государственной поддержки инновационной деятельности.

Использование средств государственной поддержки инновационной деятельности институтом инновационного развития признается эффективным в случае достижения в рамках установленного срока и (или) в рамках цели, определенной в качестве отменительного условия, интегрально и ретроспективно по совокупности (портфелю) инвестиционных финансовых вложений (расходов) института инновационного развития, осуществленных за счет средств государственной поддержки инновационной деятельности, полученных в виде взноса в уставный капитал или бюджетных инвестиций, показателей возвратности инвестиций с учетом дополнительных финансовых, экономических, социально-экономических, научно-технических результатов от реализации инновационных проектов, а по совокупности (портфелю) инвестиционных финансовых вложений (расходов) института инновационного развития, осуществленных за счет средств государственной поддержки инновационной деятельности, полученных в иных формах, а также по совокупности (портфелю) неинвестиционных финансовых вложений (расходов) - положительных социально-экономических и (или) научно-технических результатов.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин