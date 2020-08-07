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07.08.2020 11:27
Рубрика: Экономика

Назначен исполняющий обязанности замглавы Почты России по IT

Текст: Ирина Алпатова

Должность исполняющего обязанности замгендиректора Почты России по информационным технологиям займет Владимир Савкин, который до этого руководил направлением IT в "Сибуре".

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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"Назначение призвано поддержать набранный темп цифрового развития компании, обеспечить работу и совершенствование IT-инфраструктуры и запуск новых проектов, целью которых является повышение качества сервиса для клиентов Почты", - говорится в сообщении компании.

Владимир Савкин с 2009 года руководил департаментом ERP в "Вымпелкоме", с 2016 года занимал должность IT-директора в "Мегафоне", с 2020 года - аналогичную должность в "Сибуре". Имеет опыт во внедрении, развитии, эксплуатации систем BSS, ERP, OSS, MES, хранилищ данных, систем отчетности, IT-инфраструктуры.

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