Назначен исполняющий обязанности замглавы Почты России по IT

Должность исполняющего обязанности замгендиректора Почты России по информационным технологиям займет Владимир Савкин, который до этого руководил направлением IT в "Сибуре".

"Назначение призвано поддержать набранный темп цифрового развития компании, обеспечить работу и совершенствование IT-инфраструктуры и запуск новых проектов, целью которых является повышение качества сервиса для клиентов Почты", - говорится в сообщении компании.

Владимир Савкин с 2009 года руководил департаментом ERP в "Вымпелкоме", с 2016 года занимал должность IT-директора в "Мегафоне", с 2020 года - аналогичную должность в "Сибуре". Имеет опыт во внедрении, развитии, эксплуатации систем BSS, ERP, OSS, MES, хранилищ данных, систем отчетности, IT-инфраструктуры.