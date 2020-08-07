Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

В пункте 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2773; 2011, N 30, ст. 4600; 2013, N 26, ст. 3208) слова "и табачных изделий," заменить словами ", табачных изделий или никотинсодержащей продукции,".

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 1, ст. 37; 2006, N 31, ст. 3433; 2007, N 26, ст. 3089; 2008, N 52, ст. 6236; 2011, N 27, ст. 3881; 2013, N 43, ст. 5444; 2016, N 1, ст. 76; 2020, N 14, ст. 2029) следующие изменения:

1) в статье 6.23:

а) наименование дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

б) абзац первый части 1 после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

2) в статье 6.24:

а) наименование после слова "табака" дополнить словами ", потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов";

б) абзац первый части 1 после слова "табака" дополнить словами ", потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов";

в) абзац первый части 2 после слова "табака" дополнить словами ", потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов";

3) в статье 6.25:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в абзаце первом части 1 после слова "курения" дополнить словами "табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов", после слова "курение" дополнить словами "табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов";

в) абзац первый части 2 после слова "табака" дополнить словами ", потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов";

г) абзац первый части 3 после слова "табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

4) в статье 14.31

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 14.31. Спонсорство табака или никотинсодержащей продукции, реклама и стимулирование продажи табака, табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов, стимулирование потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в абзаце первом части 1 слова "либо стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака" заменить словами "или никотинсодержащей продукции либо стимулирование продажи табака, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов и (или) потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в) в абзаце первом части 2 слова "или процесса потребления табака" заменить словами ", никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов либо процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", слова "и процесса потребления табака" заменить словами ", никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов либо процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

г) в абзаце первом части 3 слова "или процесса потребления табака" заменить словами ", никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов либо процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", слова "и процесса потребления табака" заменить словами ", никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов либо процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

д) в абзаце первом части 4 слова "или курительных принадлежностей" заменить словами ", никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов";

е) в абзаце первом части 5 после слов "о вреде потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции", слова "или процесса потребления табака" заменить словами ", никотинсодержащей продукции либо процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

5) в статье 14.6:

а) абзац первый части 1 после слов "табачным изделиям" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции";

б) часть 3 дополнить словами "или никотинсодержащей продукции";

6) в статье 14.53:

а) в наименовании слова "и табачными изделиями" заменить словами ", табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции";

б) в абзаце первом части 1 слова "и табачными изделиями" заменить словами ", табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции";

в) абзац первый части 2 после слова "насвая," дополнить словами "пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья,";

г) в абзаце первом части 3 слова "или табачных изделий" заменить словами ", табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; N 52, ст. 5497; 2007, N 16, ст. 1828; 2010, N 21, ст. 2525; 2011, N 30, ст. 4566, 4600; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4033; N 43, ст. 5444; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981; 2016, N 27, ст. 4214; 2018, N 15, ст. 2032; N 31, ст. 4851; N 45, ст. 6838; 2019, N 18, ст. 2213, 2217) следующие изменения:

1) пункт 3 части 5 статьи 5 после слова "курения" дополнить словами "табака или потребления никотинсодержащей продукции";

2) в пункте 8 статьи 7 слова "и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов," заменить словами ", никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок,", дополнить словами ", а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2013, N 14, ст. 1658; N 26, ст. 3208; 2015, N 27, ст. 3970; 2018, N 52, ст. 8101; 2019, N 18, ст. 2217) следующие изменения:

1) пункт 2 части 2 статьи 5 после слов "табачные изделия," дополнить словами "никотинсодержащую продукцию,";

2) пункт 2 статьи 9 после слов "табачных изделий" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции".

Статья 5

В пункте 1 статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2014, N 43, ст. 5798) слова "и табака," заменить словами ", потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции,".

Статья 6

Пункт 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4219, 4246; 2019, N 30, ст. 4134) после слова "курения" дополнить словами "табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, ст. 721; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 83; 2016, N 1, ст. 76; N 18, ст. 2491; 2017, N 1, ст. 12; 2018, N 31, ст. 4861; 2019, N 52, ст. 7830) следующие изменения:

1) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

2) в статье 1 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

3) в статье 2:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1.Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) кальян - прибор, который используется для генерирования аэрозоля, пара или дыма, возникающих от тления и (или) нагревания табака либо продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым проходят через сосуд, наполненный жидкостью;

2) курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления;

3) никотинсодержащая продукция - изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначены для употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и табачных изделий);

4) никотинсодержащая жидкость - любая жидкость с содержанием никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, а также жидкость без содержания никотина или с его минимальным содержанием менее 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе в электронных системах доставки никотина;

5) пищевая никотинсодержащая продукция - никотинсодержащая продукция, которая предназначена для употребления в пищу и по наименованию либо с использованием визуального, органолептического или аналитического метода может быть идентифицирована как пищевая продукция (за исключением пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде);

6) окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее курение табака, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака;

7) последствия потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции - причинение вреда жизни или здоровью человека, вреда среде его обитания вследствие потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, воздействия окружающего табачного дыма в результате курения табака или веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, а также связанные с этим медицинские, демографические, социально-экономические последствия;

8) потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий;

9) потребление никотинсодержащей продукции - сосание, жевание, нюханье никотинсодержащих изделий либо вдыхание никотинсодержащего аэрозоля, пара, получаемых путем их нагревания при помощи устройств для потребления никотинсодержащей продукции;

10) спонсорство табака или никотинсодержащей продукции - любой вид вклада в любые событие, мероприятие или отдельное лицо, целью, результатом или вероятным результатом которого является стимулирование продажи табачных изделий или никотинсодержащей продукции либо потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции прямо или косвенно;

11) табачные организации - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие производство, перемещение табачной продукции или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - Союз) или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза, либо организации, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами этих юридических лиц, дочерние и зависимые организации, объединения таких лиц, а также организации, созданные такими лицами. В целях настоящего Федерального закона к табачным организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, перемещение табачной продукции или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза;

12) устройства для потребления никотинсодержащей продукции - электронные или иные приборы, которые используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации).";

б) часть 2 после слов "по борьбе против табака," дополнить словами "техническим регламентом Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014),";

4) в статье 3:

а) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в части 1 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

5) в статье 4:

а) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в абзаце первом слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в) в пункте 1 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

г) в пункте 2 слова "и потреблением табака" заменить словами ", потреблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции";

д) в пункте 3 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

е) в пункте 4 слова "потребления табака," заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции,";

ж) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) всестороннее объективное изучение последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, в том числе последствий для жизни и здоровья человека, среды его обитания, а также связанных с этим медицинских, демографических и социально- экономических последствий;";

з) в пункте 6 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

и) в пункте 8 слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", воздействия веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

к) в пункте 9 слова "потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и вредном воздействии веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции";

л) в пункте 10 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

6) в статье 5:

а) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в абзаце первом слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в) в пункте 1 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

г) в пункте 2 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

д) в пункте 3 слова "потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

е) в пункте 4 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

ж) в пункте 5 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

з) в пункте 6 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

и) в пункте 7 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

к) в пункте 8 слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции", слово "его" заменить словом "их";

7) в статье 6:

а) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в абзаце первом слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в) в пункте 1 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

г) в пункте 2 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

д) в пункте 3 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", слова "потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

е) в пункте 4 слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

ж) в пункте 5 слова "потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

з) в пункте 6 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

8) в статье 7:

а) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в абзаце первом слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в) в пункте 1 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

г) в пункте 2 слова "потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

д) в пункте 3 после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции", слово "его" заменить словом "их", слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

9) в части 1 статьи 8 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

10) в статье 9:

а) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в части 1:

в абзаце первом слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в пункте 1 после слов "без окружающего табачного дыма" дополнить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции,", слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в пункте 2 слова "и лечение табачной зависимости" заменить словами "или потребление никотинсодержащей продукции и лечение табачной (никотиновой) зависимости";

в пункте 3 слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в пункте 4 слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 5 дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 6 дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

в) в части 2:

абзац первый после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 1 дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 2 после слов "к потреблению табака" дополнить словами "или потреблению никотинсодержащей продукции", дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.";

11) в статье 10:

а) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в части 1:

в абзаце первом слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах, уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор) в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, информацию о мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма, веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции;";

в пункте 2 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 3 после слов "курения табака" дополнить словами ", потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов", после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

в) в части 2:

в абзаце первом слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в пункте 1 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

в пункте 2 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечивать права работников на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции;";

в пункте 4 слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

12) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Организация осуществления мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, последствиями потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции осуществляются следующие меры:

1) установление запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;

2) ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные изделия или никотинсодержащую продукцию;

3) регулирование состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, регулирование раскрытия состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий или никотинсодержащей продукции;

4) просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции;

5) установление запрета рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, спонсорства табака или никотинсодержащей продукции;

6) оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции;

7) предотвращение незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией;

8) ограничение торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции;

9) установление запрета продажи табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрета потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними, запрета вовлечения детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.";

13) в статье 12:

а) наименование после слова "табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в части 1:

абзац первый после слов "табачного дыма" дополнить словами "и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции", после слов "курение табака" дополнить словами ", потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;";

пункт 10 дополнить словами ", помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах";

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.";

в) в части 2:

абзац первый дополнить словами ", потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов";

пункт 3 после слов "курением табака" дополнить словами ", потреблением никотинсодержащей продукции или использованием кальянов";

г) часть 3 после слов "курения табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

д) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов запрещены, размещается знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, требования к которому и порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

е) часть 6 после слов "курения табака" дополнить словами ", потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов";

14) в статье 13:

а) наименование дополнить словами "или никотинсодержащую продукцию";

б) в части 1 после слов "табачные изделия" дополнить словами "или никотинсодержащую продукцию", слова "табачную продукцию" заменить словами "табачную продукцию или никотинсодержащую продукцию";

в) в части 2 слова "табачной продукции" заменить словами "табачной продукции или никотинсодержащей продукции", после слов "табачных изделий" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции";

г) в части 4 слова "табачной продукции" заменить словами "табачной продукции или никотинсодержащей продукции";

д) в части 5 слова "табачной продукции" заменить словами "табачной продукции или никотинсодержащей продукции";

15) статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Регулирование состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, регулирование раскрытия состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий или никотинсодержащей продукции

1. Регулирование состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, регулирование раскрытия состава табачных изделий и никотинсодержащей продукции, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий или никотинсодержащей продукции осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2. Не допускается выпуск в обращение никотинсодержащей продукции, к которой не установлены обязательные требования, правила идентификации, формы, схемы и процедуры оценки соответствия.";

16) в статье 15:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции и вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции";

б) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. В целях сокращения спроса на табак, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию, профилактики заболеваний, связанных с потреблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции, формирования ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака или потреблению никотинсодержащей продукции осуществляются просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, которые включают в себя предоставление информации:";

пункт 1 дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 2 дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

в) часть 2 после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции", после слов "табачного дыма" дополнить словами "и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции,";

г) часть 3 после слов "потреблением табака" дополнить словами "или потреблением никотинсодержащей продукции";

д) в части 4 слова "потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции,", слова "и лечению табачной зависимости" заменить словами "или потребления никотинсодержащей продукции и лечению табачной (никотиновой) зависимости";

е) часть 5 дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

ж) в части 6 слова "потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции,";

з) в части 7 слова "потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции,";

17) в статье 16:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, спонсорства табака или никотинсодержащей продукции";

б) в части 1:

в абзаце первом слова "табак и табачные изделия" заменить словами "табак, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны";

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1) реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, стимулирование потребления табака или никотинсодержащей продукции, в том числе:";

подпункт "а" после слов "табачных изделий" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов";

подпункт "б" после слов "табачных изделий" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) использование товарного знака, служащего для индивидуализации табачных изделий, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, на других видах товаров, не являющихся табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, кальянами, при производстве таких товаров, а также оптовая и розничная торговля товарами, которые не являются табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, кальянами, но на которых использован товарный знак, служащий для индивидуализации табачных изделий, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов;";

подпункт "г" после слов "табачного изделия" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции", после слов "табачными изделиями" дополнить словами "или никотинсодержащей продукцией";

в подпункте "д" слова "и процесса потребления табака" заменить словами "или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

подпункт "е" дополнить словами ", никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов";

подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) организация и проведение культурных, физкультурных, спортивных и других массовых мероприятий, целью, результатом или вероятным результатом которых является прямое или косвенное побуждение к приобретению табачных изделий, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов и (или) потреблению табака или потреблению никотинсодержащей продукции (в том числе организация и проведение массовых мероприятий, в которых такие изделия, продукция и устройства установлены в качестве призов);";

пункт 2 дополнить словами "или никотинсодержащей продукции";

в) в части 2 слова "и процесса потребления табака" заменить словами ", никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов и процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

г) в части 3 слова "и процесса потребления табака" заменить словами ", процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", после слов "о вреде потребления табака" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции";

д) в части 4 слова "и процесса потребления табака" заменить словами ", процесса потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", слова "и вредном воздействии окружающего табачного дыма" заменить словами "или потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции";

е) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Запрет рекламы табака, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе.";

18) в статье 17:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Лицам, потребляющим табак или никотинсодержащую продукцию и обратившимся в медицинские организации, оказывается медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.";

в) в части 2 после слов "прекращение потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции", слова "табачной зависимости и последствий потребления табака" заменить словами "табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

г) в части 3 слова "потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака" заменить словами "потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

д) часть 4 после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

19) в статье 18:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Предотвращение незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией";

б) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Предотвращение незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией включает в себя:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечение учета производства табачных изделий и никотинсодержащей продукции, перемещения табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза, осуществления оптовой и розничной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией;";

в пункте 2 слова "и табачных изделий" заменить словами ", табачных изделий или никотинсодержащей продукции";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) пресечение случаев незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией и привлечение к ответственности, в том числе конфискацию контрафактных, незаконно перемещенных табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза, оборудования, на котором были произведены контрафактные табачные изделия или никотинсодержащая продукция, их уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

в) в части 21 после слов "производства табачных изделий" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции", слова "через таможенную границу Союза или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза табачной продукции и табачных изделий, осуществления оптовой и розничной торговли табачной продукцией и табачными изделиями" заменить словами "табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза, осуществления оптовой и розничной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией", слова "распределения табачной продукции и табачных изделий" заменить словами "распределения табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции";

г) в части 3 слова "и табачными изделиями" заменить словами ", табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией", после слов "табачных изделий" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции";

д) в части 5 слова "и табачными изделиями" заменить словами ", табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией";

20) в статье 19:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 19. Ограничения торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции";

б) часть 1 после слов "табачной продукцией" дополнить словами "или никотинсодержащей продукцией, кальянами";

в) часть 2 после слов "табачной продукцией" дополнить словами "или никотинсодержащей продукцией, кальянами";

г) часть 3 после слов "табачной продукцией" дополнить словами "или никотинсодержащей продукцией, кальянами";

д) часть 4 после слов "табачной продукцией" дополнить словами "или никотинсодержащей продукцией", после слов "табачной продукции" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции";

е) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Информация о табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянах, которые предлагаются для розничной торговли, доводится продавцом в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей до сведения покупателей посредством размещения в торговом зале перечня продаваемой табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов покупателю в торговом объекте может осуществляться по его требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов с учетом требований статьи 20 настоящего Федерального закона.";

ж) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Не допускаются розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве менее чем или более чем двадцать штук в единице потребительской упаковки (пачке), розничная торговля сигаретами и папиросами поштучно, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией без потребительской тары, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией, упакованными в одну потребительскую тару с товарами, не являющимися табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.";

з) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:

"7. Запрещается розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции в следующих местах:";

и) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья.";

к) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью и раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), если концентрация никотина в никотинсодержащей жидкости или растворе никотина превышает 20 мг/мл.";

21) в статье 20:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Запрет продажи табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрет потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними, запрет вовлечения детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Запрещаются продажа табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, предложения либо требования употребить табачную продукцию, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию любым способом.";

в) в части 2 слова "(продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную продукцию (покупателем)" заменить словами "или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную продукцию или никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции (покупателем)";

г) часть 3 после слов "табачной продукции" дополнить словами "или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции";

д) часть 4 после слов "потребление табака" дополнить словами ", потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции";

22) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Государственный контроль (надзор) в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции

Государственный контроль (надзор) в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при осуществлении в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, государственного надзора в сфере рекламы, а также таможенного контроля.";

23) в статье 22:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма, веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

б) в части 1:

в абзаце первом слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 1 после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 2 дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 3 после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции", дополнить словами "или потреблению никотинсодержащей продукции";

в) в части 2 слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

г) в части 3 слова "и сокращение потребления табака" заменить словами ", веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

д) в части 4:

в абзаце первом слова "и сокращение потребления табака" заменить словами "и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

пункт 1 после слов "потреблению табака" дополнить словами "или потреблению никотинсодержащей продукции";

в пункте 2 после слов "потребления табака" дополнить словами "или потребления никотинсодержащей продукции", слово "его" заменить словом "их";

24) в статье 23 слова "и последствий потребления табака" заменить словами ", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 2-5, подпункты "а" и "б" пункта 6 статьи 2, статья 3, пункты 14, 17, подпункты "а" - "з" и "к" пункта 20 статьи 7 вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт "а", абзацы второй - пятый подпункта "б" и подпункт "в" пункта 19 статьи 7 вступают в силу с 1 июля 2022 года.

4. Абзац четвертый пункта 15, подпункты "г" и "д" пункта 19 статьи 7 вступают в силу с даты вступления в силу технического регламента на никотинсодержащую продукцию.

5. Положения пункта 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

6. Положения пункта 14 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" применяются в отношении потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин