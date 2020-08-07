О практической пользе нацпроектов расскажут в Сети

Интерес россиян к национальным проектам большой, о них знает более половины населения, а те, кто не в курсе, хотели бы восполнить этот пробел. Таковы результаты опроса, проведенного Центром стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты". Результаты опроса были представлены сегодня на онлайн конференции в докладе "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года".

Как рассказала глава АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, в ближайшее время будет разработан интернет-ресурс, с помощью которого каждый сможет пояснить для себя практическую пользу национальных проектов. "Мы готовим сейчас специальной платформу, с помощью которой можно будет выяснить, что конкретно дает каждый национальный проект человеку, это будет ресурс по выбору возможностей для каждого", - отметила София Малявина.

Она также сообщила, что осенью планируется принять еще один национальный проект - по внутреннему туризму. "Над ним сейчас работают в правительстве", - сказала Малявина.