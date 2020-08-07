Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 301-ФЗ "О внесении изменений в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 49 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 26, ст. 3022) следующие изменения:
1) в подпункте 1 слова ", младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы" исключить;
2) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы - 55 лет;";
3) в подпункте 2 цифры "55" заменить цифрами "60";
4) в подпункте 3 цифры "60" заменить цифрами "65".
Статья 2
За сотрудниками таможенных органов Российской Федерации, с которыми заключен контракт о службе в таможенных органах Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до 1 июля 2023 года сохраняется право на увольнение со службы в таможенных органах Российской Федерации в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в таможенных органах Российской Федерации на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации В. Путин