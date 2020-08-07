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7 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 301-ФЗ "О внесении изменений в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 7 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о службе в таможенных органах Российской Федерации

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 49 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 26, ст. 3022) следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова ", младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы" исключить;

2) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы - 55 лет;";

3) в подпункте 2 цифры "55" заменить цифрами "60";

4) в подпункте 3 цифры "60" заменить цифрами "65".

Статья 2

За сотрудниками таможенных органов Российской Федерации, с которыми заключен контракт о службе в таможенных органах Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до 1 июля 2023 года сохраняется право на увольнение со службы в таможенных органах Российской Федерации в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в таможенных органах Российской Федерации на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин