Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 292-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ""

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2562; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 45, ст. 6335; 2012, N 26, ст. 3438; 2014, N 30, ст. 4241; 2015, N 27, ст. 3976; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4293; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 38; N 49, ст. 7524; 2019, N 30, ст. 4151; 2020, N 15, ст. 2238) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 3 дополнить предложениями следующего содержания: "Во исполнение каждого из указанных решений Президента Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации Правительство Российской Федерации определяет источники финансирования соответствующего проекта ВЭБ.РФ. Порядок финансового обеспечения проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных настоящей частью, в том числе определения источников их финансирования, утверждается Правительством Российской Федерации.";

2) в части 23 статьи 4 слова "его заместителем" заменить словами "уполномоченными им работниками ВЭБ.РФ";

3) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ

1. Высшим органом управления ВЭБ.РФ является наблюдательный совет ВЭБ.РФ. В состав наблюдательного совета ВЭБ.РФ входят председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ и восемь его членов, включая председателя ВЭБ.РФ.

2. Председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ, члены наблюдательного совета ВЭБ.РФ, за исключением председателя ВЭБ.РФ, назначаются Правительством Российской Федерации сроком на пять лет. Председатель ВЭБ.РФ входит в состав наблюдательного совета ВЭБ.РФ по должности.

3. Председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ, члены наблюдательного совета ВЭБ.РФ, за исключением председателя ВЭБ.РФ, не работают в ВЭБ.РФ на постоянной основе и вправе совмещать членство в наблюдательном совете ВЭБ.РФ с замещением государственной должности или должности федеральной государственной службы.

4. Увольнение члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ с государственной должности или должности федеральной государственной службы не является основанием для прекращения его членства в наблюдательном совете ВЭБ.РФ.

5. Члены наблюдательного совета ВЭБ.РФ, не замещающие государственные должности или должности федеральной государственной службы, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Полномочия члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ, за исключением председателя ВЭБ.РФ, могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации. В двухмесячный срок с даты прекращения полномочий члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ, за исключением председателя ВЭБ.РФ, Правительством Российской Федерации назначается новый член этого совета.";

4) в части 1 статьи 12:

а) пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19) принимает решения об одобрении проектов (сделок), связанных с участием ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 настоящего Федерального закона (решения принимаются при наличии источников финансирования соответствующего проекта ВЭБ.РФ, определенных в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 3 настоящего Федерального закона), утверждает цели участия ВЭБ.РФ в указанных проектах ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования, утверждает ключевые показатели эффективности, по которым оценивается участие ВЭБ.РФ в реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, а также принимает решения о внесении изменений в проекты ВЭБ.РФ, в отношении которых наблюдательным советом ВЭБ.РФ были утверждены цели участия ВЭБ.РФ в указанных проектах ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования, и об одобрении сделок, направленных на внесение изменений в ранее одобренные наблюдательным советом ВЭБ.РФ сделки в рамках указанных проектов ВЭБ.РФ;";

б) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22) утверждает основы системы оплаты труда работников ВЭБ.РФ, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ;";

в) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23) определяет порядок получения работниками ВЭБ.РФ согласия на участие в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;";

г) пункт 26 дополнить словами "и ежегодные отчеты службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ";

д) пункт 27 дополнить словами "либо определяет порядок назначения и прекращения полномочий членов комитетов";

е) дополнить пунктом 281 следующего содержания:

"281) утверждает ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБ.РФ на отчетный год, методики (порядки) их расчета, утверждает итоговые результаты достижения ВЭБ.РФ указанных ключевых показателей в отчетном году;";

5) в статье 13:

а) часть 5 признать утратившей силу;

б) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Правление ВЭБ.РФ не реже одного раза в шесть месяцев информирует комитет по аудиту и инвестиционный комитет при наблюдательном совете ВЭБ.РФ о результатах своей деятельности.";

6) пункт 14 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"14) определяет предельную штатную численность ВЭБ.РФ;";

7) пункт 4 статьи 16 после слова "утверждает" дополнить словами "организационную структуру и";

8) статью 161 изложить в следующей редакции:

"Статья 161. Комитеты при наблюдательном совете ВЭБ.РФ

1. В целях обеспечения эффективного выполнения своих полномочий наблюдательный совет ВЭБ.РФ вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета ВЭБ.РФ в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ, предоставления правлению ВЭБ.РФ рекомендации в случаях рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности ВЭБ.РФ, предусмотренных положением о соответствующем комитете, утверждаемым наблюдательным советом ВЭБ.РФ. Комитеты представляют наблюдательному совету ВЭБ.РФ и правлению ВЭБ.РФ заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам, а также принимают иные решения в рамках установленной компетенции. Комитеты являются коллегиальными совещательными органами и не являются органами управления ВЭБ.РФ. Решения комитетов не являются решениями наблюдательного совета ВЭБ.РФ или других органов управления ВЭБ.РФ. Компетенция, порядок осуществления деятельности и принятия решений комитетов определяются положением о соответствующем комитете, утверждаемым наблюдательным советом ВЭБ.РФ.

2. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ формирует следующие постоянно действующие комитеты:

1) инвестиционный комитет - для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с определением параметров инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, одобрением проектов (сделок) в рамках участия ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, одобрением сделок по безвозмездной передаче части имущества ВЭБ.РФ в государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации, одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также для подготовки рекомендаций по вопросам одобрения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 5 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, в котором принимается решение об одобрении таких сделок, для утверждения планов мероприятий по реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 настоящего Федерального закона;

2) комитет по аудиту - для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с регулированием финансово-хозяйственной деятельности ВЭБ.РФ и контролем за ней, в том числе с контролем за обеспечением полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ, за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечением независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, оценкой независимости и отсутствием конфликта интересов у аудиторской организации ВЭБ.РФ, с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ, с утверждением положения о закупке товаров, работ, услуг, с утверждением годового отчета ВЭБ.РФ, финансового плана доходов и расходов (бюджета) ВЭБ.РФ, с отбором аудиторской организации, с размещением ВЭБ.РФ эмиссионных ценных бумаг;

3) комитет по кадрам и вознаграждениям - для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с определением количественного состава правления ВЭБ.РФ, назначением на должность и освобождением от должности (досрочным прекращением полномочий) членов правления ВЭБ.РФ и руководителя службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ, утверждением положения об исполнительных органах ВЭБ.РФ, определением основ системы ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ и порядка получения работниками ВЭБ.РФ согласия на участие в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций, определением размеров вознаграждения и (или) компенсации расходов членам правления ВЭБ.РФ, размера вознаграждения председателя ВЭБ.РФ, утверждением ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ на отчетный год, методик (порядков) их расчета, утверждением результатов достижения ВЭБ.РФ указанных ключевых показателей;

4) иные комитеты - для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с реализацией отдельных приоритетных направлений инвестирования ВЭБ.РФ.

3. Количественный состав комитетов определяется наблюдательным советом ВЭБ.РФ, но не может быть менее трех и более семи членов, при этом хотя бы один член комитета должен являться работником ВЭБ.РФ. Председателем комитета назначается один из членов наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комитетов осуществляется ВЭБ.РФ, в том числе путем обеспечения деятельности ответственных секретарей комитетов, которые не являются членами комитетов и назначаются председателем ВЭБ.РФ из числа работников ВЭБ.РФ.";

9) в части 4 статьи 163 слова "пунктом 17 части 1 статьи 12 или пунктом 8 статьи 14" заменить словом "положениями";

10) часть 11 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"11. ВЭБ.РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет иные функции агента Правительства Российской Федерации, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и заключаемыми в соответствии с ними договорами (соглашениями), при наличии в федеральных законах о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период бюджетных ассигнований, необходимых для выплаты вознаграждения за осуществление указанных функций.".

Президент Российской Федерации В. Путин