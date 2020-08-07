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7 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 300-ФЗ "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в часть 4 статьи 6 Федерального закона от 17 июля 2011 года N 211-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4559) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. В случае, если после принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации решения о закрытии населенного пункта гражданин и (или) члены его семьи осуществили отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или перевод жилого помещения в нежилое помещение в течение пяти лет, предшествующих дате выдачи данному гражданину государственного жилищного сертификата, размер предоставляемой жилищной субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на величину кадастровой стоимости жилого помещения, применяемой для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по состоянию на дату заключения такого договора (перевода жилого помещения в нежилое помещение). При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер жилищной субсидии, учитывается наибольшая из указанных сумм. В случае отсутствия кадастровой стоимости жилого помещения на указанную дату при определении размера предоставляемой жилищной субсидии учитывается величина инвентаризационной стоимости жилого помещения.".

Президент Российской Федерации В. Путин