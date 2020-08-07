Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 298-ФЗ "О внесении изменения в статью 65 Федерального закона "Об охране окружающей среды"

Принят Государственной Думой 15 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в статью 65 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590, 4591; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 30, ст. 4059; 2014, N 11, ст. 1092; N 30, ст. 4220; 2016, N 27, ст. 4187; 2019, N 30, ст. 4097) изменение, дополнив ее пунктом 71 следующего содержания:

"71. При осуществлении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении всех таких объектов и таких юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется только федеральный государственный экологический надзор.".

Президент Российской Федерации В. Путин