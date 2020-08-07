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07.08.2020 04:00
Рубрика: Общество

Разработано приложение для определения опасности змей и пауков

Текст: Алена Ларина

В Австралии разработано мобильное приложение Critterpedia, с помощью которого можно узнать, насколько опасен паук или змея, встретившийся на пути человека. Для этого нужно их сфотографировать, и программа скажет, по принципу Shazam, представляют ли они угрозу.

Фото: Олег Кузьмин/ ТАСС
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Разработчиком ноу-хау является Австралийское Национальное научное агентство CSIRO в команде с местными программистами. Искусственный интеллект анализирует изображение, и на экране появляется информация о семействе, виде животного и его потенциальной опасности.

Причем, программа учитывает, где в этот момент находится человек, чтобы проверить местообитание животного и дать более точные сведения о нем, ведь внешне многие виды змей и пауков очень похожи.

- Мы собрали огромное количество снимков, полученных от зоологов, и сделали набор инструментов, которые помогают полуавтоматически маркировать эти изображения, проверять информацию и сверять ее с другими источниками, - рассказал руководитель проекта доктор Мэтт Адкок.

Сейчас приложение проходит бета-тестирование, все желающие могут прислать разработчикам свои снимки и описание пауков и змей, чтобы сделать систему более надежной.

Разработчики надеются, что их программа станет не только доступным источником информации о животных Австралии, но и сможет спасти кому-то жизнь, а также поможет людям мирно сосуществовать с животными.

Общество Наука Общество Природа В мире Океания Австралия

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