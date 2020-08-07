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7 августа 2020 г.

Указ губернатора Оренбургской области от 7 августа 2020 года № 382-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

Дата подписания 7 августа 2020 г.
Опубликован 7 августа 2020 г.
Вступает в силу 7 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 указа изложить в новой редакции:

"2. С 18 марта 2020 года запретить проведение на территории Оренбургской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий независимо от численности участников, за исключением встреч с избирателями, проводимых кандидатами в депутаты представительных органов и на иные выборные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, органов государственной власти Оренбургской области с количеством участников не более 15 человек на придомовых территориях с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты (маски перчатки); всероссийских и (или) международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта при условии загрузки трибун в объеме не более 10 процентов от их вместимости; мероприятий, связанных с подготовкой к проведению и проведением единого государственного экзамена, иных мероприятий, проведение которых утверждено федеральными органами исполнительной власти, с учетом требований санитарно-эпидемиологического законодательства.".

1.2. В подпункте 8.17 пункта 8:

в абзаце втором слова "Чемпионате России по футболу среди команд Клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 годов (далее - Чемпионат по футболу)" заменить словами "Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 годов";

абзац третий изложить в новой редакции:

"участия в мероприятиях, предусмотренных в пункте 2 настоящего указа;".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер



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