Памфилова назвала дату публичного тестирования системы онлайн-голосования

Первое публичное тестирование системы электронного дистанционного голосования к сентябрьским выборам состоится 31 августа. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Она пояснила, что тестирование будет организовано Минкомсвязи с участием ЦИК, при этом техническое обеспечение осуществит "Ростелеком".

Тестирование, по ее словам, проводится на целевой инфраструктуре электронного правительства. Элла Памфилова пригласила все заинтересованные лица принять участие в этом процессе.

Глава ЦИК также рассказала, что на теме проведения дистанционного электронного голосования немало спекуляций. Она напомнила, что на сентябрьских выборах этот механизм будет отрабатываться в рамках эксперимента. "Мы очень осторожно идем в этом направлении", - подчеркнула Памфилова. При этом в целом возможность такого голосования - это ответ на запрос общества, уверена глава ЦИК.

Напомним, что Центризбирком постановил провести электронное дистанционное голосование с 11 по 13 сентября на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях. Удобный для граждан механизм ранее опробовали на выборах в Мосгордуму, а также в ходе общероссийского голосования по Конституции. А теперь эксперимент пройдет на думских выборах, объясняли ранее в ЦИК.