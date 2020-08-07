Памфилова назвала дату публичного тестирования системы онлайн-голосования

Новости

Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году 14:58
Краснокнижных чибисов обнаружили на севере Москвы 14:48
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 14:45
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов 14:41
Жителя Конго наказали за попытку пересечь границу РФ по "липовому" паспорту 14:39
Названы самые читающие города страны 14:33
Создатель "Пилы" Джеймс Ван перезапустит культового "Рыцаря дорог" 14:28
В Норильске произошел разлив топлива на реке Амбарной 14:22
Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития братских отношений двух стран 14:20
В России спустили на воду первое пассажирское судно на сжиженном газе 13:55
За пять месяцев объем экспорта московского мороженого увеличился на 35% 13:43
В Иваново налетчики унесли из магазина три лотка с драгоценностями 13:42
Главную роль в новом видео Rolling Stones сыграл Пол Мексал 13:22
Вышел новый тизер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 13:19
Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку 13:03
Дитрих: Строительство ВСМ Москва-Петербург может начаться в 2022 году 13:01
В Москве загорелось здание ГИБДД 12:58
Комфортная погода в Москве сохранится до конца лета 12:54
Исследование: Большинство россиян - за равные возможности в образовании 12:43
Тимати и Эйфман создали балетно-музыкальный трек 12:39
В Красноярске замначальника полиции арестовали по делу о мошенничестве 12:33
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2" 12:29
Более четверти жителей Петербурга имеют иммунитет к COVID-19 12:29
В Москве четыре станции метро закроют до 11 августа 12:27
Услуги ПФР станут доступнее проживающим за границей россиянам 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 13:26
Рубрика: Власть

Памфилова назвала дату публичного тестирования системы онлайн-голосования

Текст: Татьяна Замахина
Первое публичное тестирование системы электронного дистанционного голосования к сентябрьским выборам состоится 31 августа. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она пояснила, что тестирование будет организовано Минкомсвязи с участием ЦИК, при этом техническое обеспечение осуществит "Ростелеком".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Выборы и референдумы теперь можно проводить в течение трех дней

Тестирование, по ее словам, проводится на целевой инфраструктуре электронного правительства. Элла Памфилова пригласила все заинтересованные лица принять участие в этом процессе.

Глава ЦИК также рассказала, что на теме проведения дистанционного электронного голосования немало спекуляций. Она напомнила, что на сентябрьских выборах этот механизм будет отрабатываться в рамках эксперимента. "Мы очень осторожно идем в этом направлении", - подчеркнула Памфилова. При этом в целом возможность такого голосования - это ответ на запрос общества, уверена глава ЦИК.

Напомним, что Центризбирком постановил провести электронное дистанционное голосование с 11 по 13 сентября на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях. Удобный для граждан механизм ранее опробовали на выборах в Мосгордуму, а также в ходе общероссийского голосования по Конституции. А теперь эксперимент пройдет на думских выборах, объясняли ранее в ЦИК.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
СК планирует завершить "дело Голунова" 10 августа
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Петербурге
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети