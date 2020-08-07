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Рубрика: В мире

Певице Глюкозе запретили на три года въезд на Украину

Текст: Владимир Шилов

Украинские власти запретили до конца 2023 года въезд в страну российской певице Наталье Ионовой (Глюкоза), сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на заявление государственной пограничной службы республики.

Фото: Getty Images
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Инцидент произошел в пятницу в киевском международном аэропорту Борисполь, куда Глюкоза прилетела из Минска.

В качестве обоснования этого решения в ведомстве указали, что гражданка РФ попала в стоп-лист из-за выступления на фестивале "Пять звезд" в Крыму в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией.

Напомним, за последние пять лет с въездными ограничениями столкнулись несколько десятков деятелей культуры и представителей шоу-бизнеса. Среди них - Федор Бондарчук, Леонид Куравлев, Алексей Булдаков, Юрий Васильев, Денис Мацуев и многие другие.

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