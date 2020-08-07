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07.08.2020 19:58
Рубрика: Экономика

Платформу ФНС для льготных кредитов будут развивать совместно с банками

Текст: Светлана Ментюкова

Цифровую платформу, созданную во время пандемии Федеральной налоговой службой России для ускорения доступа бизнеса к льготным кредитам, будут развивать совместно с банками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания главы ФНС Даниила Егорова с представителями банковского сообщества.

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"Как показали первые результаты, новая цифровая платформа ФНС России позволила оперативно и безопасно соединять в едином информационном пространстве как участников со стороны бизнеса, так и со стороны государства, повысить эффективность мер государственной поддержки микро и малого предпринимательства, пострадавшего в период пандемии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредитные организации используют информационные сервисы платформы для автоматизированной проверки соответствия заемщика условиям предоставления кредитов (принадлежность к пострадавшим отраслям экономики, наличия и численности работников, размера бизнеса), а также с ее помощью верифицируют направленные им данные.

Даниил Егоров, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что данные сервисы действуют, пока работают программы льготного кредитования. Поэтому было предложено проанализировать, какие дополнительные возможности и преимущества может дать технология распределенного реестра.

Платформа, уточнили в ФНС, была создана на базе технологии распределенного реестра - блокчейн, что позволило максимально ускорить и упростить получение бизнесом дополнительных мер господдержки. Представители банков отметили, что им также удалось сократить собственные трудозатраты на предоставление и обработку информации.

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"Дальнейшее применение и расширение технологии позволит обеспечить перевод большинства процессов и услуг, где задействованы различные стороны, в цифровой формат, повысить скорость и качество принятия решений, а также существенно сократить издержки на документооборот. Представители банков предложили рассмотреть вопрос расширения применения цифровой платформы и на другие меры поддержки бизнеса", - говорится в сообщении ФНС.

Сообщается, что в совещании приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", руководители профильных направлений кредитных учреждений - ключевых участников взаимодействия с цифровой платформой ФНС России.

Как сообщалось ранее, платформа автоматизирует процессы проверки данных, предоставляемых налогоплательщиками в кредитную организацию, обеспечивает размещение сведений о заключенных кредитных договорах (соглашениях). Предусмотрен информационный обмен сведениями, в том числе о застрахованных лицах, которые заемщик передает в органы Пенсионного фонда России, а Фонд - в ФНС России.

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