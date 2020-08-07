Новости

Депутат предложил отменить транспортный налог для отечественных авто 08:48
На киргизско-таджикской границе произошел инцидент с применением оружия 08:44
Пьяный выехал на "встречку" МКАД и устроил аварию 08:33
Трамп ввел повторные пошлины на импорт канадского алюминия в США 08:28
Бразилия выделит 356 миллионов долларов на вакцину от коронавируса 08:22
Неприличный жест обошелся немецкому водителю в 1500 евро 08:07
После снятия ограничений кинотеатры собрали рекордные 54 млн рублей 07:57
Мэр Нью-Йорка продлил чрезвычайное положение в городе еще на 30 дней 07:55
Трамп ввел "агрессивные меры" против приложения TikTok 07:38
Число заболевших коронавирусом в мире перешагнуло 19-миллионный рубеж 06:51
В якутское село направили вертолет МЧС для борьбы с пожарами 06:29
Помпео призвал совет старейшин Афганистана освободить талибов 06:20
По факту взрыва в пятиэтажке Южно-Сахалинска возбудили дело 05:49
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетает из Нью-Дели в Москву 05:49
"Роскосмос" начал разработку технологии посадки корабля на астероид 05:02
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Бейруте 04:30
Рогозин поручил разработать новый корабль для замены "Союза" 04:25
Истребитель ТОФ уничтожил "нарушителя" воздушной границы РФ 04:22
Facebook продлила дистанционный режим работы для сотрудников 03:22
В ходе спецоперации в Назрани обезвредили боевика 02:30
В Китае ввели карантин после смерти человека от чумы 02:15
Более 700 тысяч человек скончались от коронавируса за время пандемии 02:01
Еще 120 россиян вернутся вывозным рейсом из Доминиканы 01:53
ЦПВС: Боевики пытаются атаковать российскую базу Хмеймим 00:54
Захвативший заложников в Гавре сдался полиции 00:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
07.08.2020 07:57
Рубрика: Экономика

После снятия ограничений кинотеатры собрали рекордные 54 млн рублей

Текст: Светлана Ментюкова

Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в начале августа составили свыше 54 миллионов рублей. Это в пять раз больше, чем неделей ранее с 23 по 29 июля, когда сборы от проката составили 10,3 миллиона рублей. Со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на сайте Фонда кино об этом пишет "Коммерсантъ".

Фото: Capella film
Кинотеатры России открываются путешествием в невиданное

Как следует из данных системы, совокупные кассовые сборы составили 54,2 миллиона рублей, было продано 192 тысячи билетов на 29,6 тысяч сеансов, проведенных в 541 точке кинопоказа.

Увеличение посещаемости и кассовых сборов кинотеатров совпало со снятием ограничений в Москве и еще в нескольких регионах, позволившее открыть кинотеатры для зрителей. А также с слаблением карантинных мер с точки зрения наполняемости залов. В частности, условие для помещений, в которых проводятся кинопоказы должно быть рассчитано на не более чем три тысячи мест и заполняться зрителями не более чем на 50%.

Согласно данным ЕАИС, наибольшее число посещений и, соответственно, кассовых сборов пришлось на выходные, на первое и второе августа.

Экономика Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Рогозин поручил разработать новый корабль для замены "Союза"
Трамп ввел "агрессивные меры" против приложения TikTok
В России запатентовали препарат от коронавируса
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию