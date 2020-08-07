После снятия ограничений кинотеатры собрали рекордные 54 млн рублей

Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в начале августа составили свыше 54 миллионов рублей. Это в пять раз больше, чем неделей ранее с 23 по 29 июля, когда сборы от проката составили 10,3 миллиона рублей. Со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на сайте Фонда кино об этом пишет "Коммерсантъ".

Как следует из данных системы, совокупные кассовые сборы составили 54,2 миллиона рублей, было продано 192 тысячи билетов на 29,6 тысяч сеансов, проведенных в 541 точке кинопоказа.

Увеличение посещаемости и кассовых сборов кинотеатров совпало со снятием ограничений в Москве и еще в нескольких регионах, позволившее открыть кинотеатры для зрителей. А также с слаблением карантинных мер с точки зрения наполняемости залов. В частности, условие для помещений, в которых проводятся кинопоказы должно быть рассчитано на не более чем три тысячи мест и заполняться зрителями не более чем на 50%.

Согласно данным ЕАИС, наибольшее число посещений и, соответственно, кассовых сборов пришлось на выходные, на первое и второе августа.