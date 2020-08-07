Посол Молдавии в РФ рассказал о нюансах отношений с Россией

Посол Республики Молдова в России Андрей Негуца 7 августа рассказал журналистам о нынешнем состоянии российско-молдавских отношений. Как отметил дипломат, Россия помогает молдавской стороне в борьбе с коронавирусом, а также в развитии экономических отношений и в подготовке к предстоящим 1 ноября президентским выборам в Молдавии.

Москва направила в Кишинев тесты на Covid-19, а также помогла доставить в республику 40 тонн гуманитарной помощи из Китая, рассказал Негуца. "Я недавно встречался с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, который высказал готовность помочь в борьбе с коронавирусом, в том числе, если надо, организовать отправку медицинских бригад", - отметил он.

Между тем в Молдавии, по словам посла, ситуация с коронавирусом остается достаточно сложной. Число заболевших из расчета на тысячу человек оказывается больше, чем в соседних Румынии и Украине. "После отмены изоляции народ вышел на улицу, ездят в набитых маршрутках без масок", - пояснил Негуца. По этой же причине остается неясным, когда возобновится авиасообщение между нашими странами.

Но несмотря на коронавирус, экономические отношения между двумя странами развиваются. Россия отменила таможенные пошлины на 6 из 19 позиций молдавского импорта. "Выигрыш за счет отмены пошлины составляет 1 молдавский лей (4,4 рубля - "РГ") с одного килограмма, - отметил дипломат. - Учитывая, что, например, в прошлом году молдавская сторона поставила в Россию 220 тысяч тонн яблок, это больше, чем в советские времена, за счет отмены пошлины получается существенная экономия".

Кроме того, Россия согласовала в целом поставку в Молдавию нескольких десятков тысяч тонн дизельного топлива, необходимого для проведения сельхозработ. С просьбой об этом ранее к Москве обратился президент Республики Молдова Игорь Додон. В настоящий момент идет обсуждение конкретных сроков и условий помощи.

Напомним, президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву 24 июня для участия в Параде победы, тогда же он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На той встрече, по словам посла, были обсуждены все насущные вопросы. На днях Додон снова посетил российскую столицу, где в очередной раз встретился с Дмитрием Козаком, замглавы администрации президента РФ, спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическим отношениям с Республикой Молдова. Как отметил посол, Козак прекрасно знает тонкости отношений между нашими странами и на встрече были подробно рассмотрены все вопросы, касающиеся экономических отношений.

Что касается тянущейся с прошлого года истории с российским кредитом для Молдавии, который уже был практически согласован, но затем процесс приостановили по настоянию молдавской оппозиции, то сейчас переговоры возобновились. Речь идет о 200 миллионах евро. "Сейчас согласовываются сроки визита министра финансов Молдавии Сергея Пушкуцы, который встретится с российскими коллегами для обсуждения данного вопроса", отметил посол.

Также Негуца рассказал, что непростая экономическая ситуация в преимущественно аграрной Молдавии может еще усугубиться в этом году из-за погодных условий - проливные дожди привели к тому, что из 200 тысяч гектаров засеянных посевных земель около половины были затоплены. "То есть зерновых в этом году мы соберем примерно вдвое меньше, чем предполагалось", - сказал дипломат.

Ожидается, что 1-2 октября в Москве в павильоне Молдавия на ВВЦ пройдут экспертный совет и заседание межправительственной комиссии. Повестка пока согласовывается, но главных пунктов будет, видимо, три: соглашение о трудовой миграции; соглашение о пенсионном обеспечении; взаимное урегулирование отношений собственности.

Предстоящие в Молдавии 1 ноября выборы президента - один из главных вопросов. Хотя предвыборная кампания в Молдавии стартует только 1 сентября, уже сейчас в республике идет активное обсуждение возможных кандидатов и их шансов на успех. Впрочем, все сходятся во мнении, что победит нынешний президент Игорь Додон. В России, как и на прошлых выборах, будут открыты избирательные участки, где граждане республик Молдова смогут проголосовать с соблюдением мер безопасности.