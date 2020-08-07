Президент Ливана изучит конспирологическую версию взрыва в Бейруте

В Ливане изучат несколько версий взрыва в порту Бейрута, в том числе самые маловероятные, заявил в пятницу президент страны Мишель Аун.

"Причину взрыва еще предстоит установить, существует вероятность вмешательства внешних сил с применением ракеты, бомбы, или чего-то еще", - отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya.

Ливанский лидер подчеркнул, что все виновные будут найдены и понесут справедливое наказание.

Напомним, сразу после взрыва в местных соцсетях начали стремительно распространяться слухи в возможной причастности Израиля к трагедии в Бейруте, в результате которой погибли по меньшей мере 135 человек, около 5 тысяч получили ранения. Напомним, ранее глава МВД Ливана Мухаммед Фахми решительно отверг эту версию.