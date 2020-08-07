Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 295-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 2 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4449) изменение, дополнив ее словами ", а также специальных инвестиционных контрактов с участием Российской Федерации, решения о возможности заключения которых были приняты в установленном Правительством Российской Федерации порядке до дня вступления в силу настоящего Федерального закона".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин