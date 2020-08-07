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07.08.2020 16:21
Рубрика: Общество

На Марсе зафиксировали пульсирующее в ультрафиолете свечение

Текст: Денис Передельский

Исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда при помощи космического аппарата MAVEN из миссии NASA зафиксировали ультрафиолетовое "ночное свечение" в марсианской атмосфере, которое пульсирует с определенной периодичностью.

Фото: NASA / JPL / Caltech
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Отчет опубликован в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Оно было сделано при помощи инструмента Imaging UltraViolet Spectrograph, установленного на аппарате MAVEN.

Полученные изображения доказывают, что обширные области марсианского ночного неба буквально пульсируют в ультрафиолетовом свете. Они не видны невооруженным глазом. Не увидит их и космонавт, если окажется на поверхности Красной планеты. Свечение исследователи связывают со сложной схемой циркуляции различных газов в атмосфере Марса.

Команда MAVEN установила, что атмосфера пульсирует ровно три раза за ночь, а интенсивность явления связана с сезонностью. Наиболее ярким ночное свечение является в зимних полярных регионах .

"Снимки MAVEN предлагают нам первое глобальное понимание движений, которые происходят в средней части атмосферы Марса - той критической области, где воздушные потоки перемещают газы между нижним и верхним слоями, - говорит соавтор исследования Ник Шнайдер из Университета Колорадо в Боулдере. - Свечение происходит там, где вертикально направленный ветер переносит газы в области с более высокой плотностью, ускоряя химические реакции, которые создают оксид азота и усиливают ультрафиолетовое свечение".

Оно исходит в основном с высоты около 70 километров, при этом размер самого яркого пятна в поперечнике составляет около тысячи километров. Оно такое же яркое в ультрафиолете, как северное сияние на Земле.

Фото: ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao
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"К сожалению, состав атмосферы Марса такой, что эти яркие пятна не излучают свет в видимом диапазоне длин волн, - говорит Зак Милби из Лаборатории атмосферной и космической физики. - Это не позволит будущим колонистам Марса видеть их. Жаль, так как это была бы красивая картина: яркие пятна будут вспыхивать над их головой каждую ночь после захода солнца и дрейфовать по небу со скоростью 300 километров в час".

Пульсирующее свечение доказывает, что потоки в атмосфере Марса играют важную роль. Количество таких волн и их скорость указывают на то, что средняя часть атмосферы находится под влиянием ежедневного режима солнечного нагрева и возмущений, связанных с топографией огромных вулканов. Также ученые установили, что из трех регулярных ночных вспышек первая - всегда самая яркая.

Кстати, марсианское ночное свечение было впервые обнаружено прибором SPICAM, установленным на космическом аппарате Mars Express Европейского космического агентства. MAVEN - это первая миссия, сумевшая собрать большое количество изображений ночного свечения, что и позволило открыть эффект пульсации.

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