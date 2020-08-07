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07.08.2020 16:22
Рубрика: Власть

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану

Текст: Татьяна Замахина

Владимир Путин, начиная оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута.

- Вы знаете, какое трагическое событие произошло в Ливане, - обратился глава государства к собравшимся. - По моему поручению сформирована группировка сил МЧC, им приданы дополнительные силы Министерства здравоохранения России.

Владимир Путин отметил, что российские специалисты уже приступили к работе в ливанской столице.

- Подумаем о том, что можно сделать еще для того, чтобы помочь людям в Ливане, - предложил президент.

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Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности Взрыв в порту Бейрута

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