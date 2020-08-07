Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 57 интернет-спутниками

Американская компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 57 спутниками Starlink. Старт состоялся в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и прошел в штатном режиме, передает ТАСС.

Спутники Starlink предназначены для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету по всему земному шару, включая труднодоступные и малонаселенные районы. Для этого на орбите предстоит разместить в общей сложности 11 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд долларов.