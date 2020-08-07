Более 10,5 тысяч парковочных разрешений получили москвичи в июле

В июле москвичи получили и продлили более 10,5 тысяч парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов. Об этом рассказали АГН "Москва" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

В общей сложности многодетные семьи оформили 7 тысяч 633 разрешения, из которых 1 тысяча 794 - продление уже действующих, а резиденты получили 2 тысячи 900 разрешений, из них продлений - 969.

Парковочное разрешение дает право многодетным семьям на бесплатную круглосуточную парковку на всех городских улицах. Разрешение резидента позволяет москвичам без оплаты оставлять автомобиль на платных парковках с 20:00 до 8:00 в пределах своего района. При дополнительной оплате - три тысячи рублей в год - разрешение резидента будет действовать круглосуточно. В АМПП напомнили, что получить парковочные разрешения можно на срок до трех лет.

Подать заявку на оформление или продление парковочного разрешения можно на портале mos.ru или в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Срок рассмотрения заявки составляет шесть рабочих дней.