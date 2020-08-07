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07.08.2020 11:58
Рубрика: Экономика

Евгений Данчиков: Более 4 млрд рублей сэкономит городу сервис универсального электронного документа при малых закупках

Текст: Любовь Проценко

Более 4 млрд рублей сэкономит городу сервис универсального электронного документа при малых закупках. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он рассказал:

Фото: iStock
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- По нашим подсчетам, переход города на электронный документооборот при исполнении контрактов и договоров позволит за счет снижения трудозатрат заказчиков сэкономить более 4,3 млрд рублей из бюджета за год, а долгосрочные эффекты позволят повысить эффективность работы каждой контрактной службы. Кроме того, за счет абсолютной прозрачности цифрового процесса исполнения необходимость дополнительного контроля попросту исключается.

Функционал дает возможность поставщику из уже привычного личного кабинета Портала поставщиков сформировать универсальный электронный документ, который служит одновременно и счетом-фактурой, и актом приема-передачи. Там же можно его подписать электронной подписью и направить в бухгалтерскую систему заказчика, где есть возможность принять товар, поставить на учет и оплатить.

Это поможет отказаться от доставки бумажных документов, сократить трудозатраты как на стороне поставщика, так и заказчика. В том числе полностью исключить ручное внесение в бухгалтерскую систему информации и первичных документов об исполнении, что сейчас занимает до 80% времени профильного специалиста бухгалтерии заказчика.

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