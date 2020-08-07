Большой театр откроет новый сезон оперой Верди "Дон Карлос"

Он отметил, что ситуация с коронавирусом помешала провести традиционный сбор труппы, где обычно объявляются планы на будущий сезон.

"Но эти планы сформированы и доведены до коллектива электронным способом. Из разосланного сообщения до всех получателей доведено, что 245-й сезон откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос". В спектакле будут участвовать Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов, мощнейший состав оперных певцов Большого театра и приглашенных звезд", - заявил Владимир Урин.

Оперу также дадут 8 и 10 сентября.

"А вот балетная труппа откроет свой сезон спектаклем "Дон Кихот" 12 сентября. Это будет спектакль, посвященный врачам, деятельностью которых мы восхищаемся, гордимся, которые в этих тяжелейших условиях пандемии работали героически", - сказал Урин и добавил, что Большой театр посчитал честью для себя пригласить медиков на один из лучших своих спектаклей.

Приятным сюрпризом для зрителей станет возвращение на сцену Большого театра выдающегося певца Пласидо Доминго. В прошлом сезоне из-за пандемии он так и не смог выступить в спектакле "Травиата". Но у театра уже есть договоренность, что в новом сезоне Пласидо Доминго вернется на сцену Большого.

"Планируется, что 21 октября он продирижирует оперой "Манон Леско", а 24 октября споет в гала-концерте, в котором примут участие его друзья, коллеги-певцы и оркестр Большого театра", - рассказал Урин.

Гендиректор Большого театра особенно подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы коронавирус не помешал осуществлению творческих планов. Но и зрителям, и артистам придется следовать санитарным правилам, а это и соблюдение социальной дистанции, и использование масок. По словам Урина, все правила будут четко прописаны на сайте театра, и зрителям стоит с ними внимательно ознакомиться, чтобы избежать недоразумений при посещении театра.

Владимир Урин также рассказал, что первая половина сезона пройдет под знаком 180-летия Петра Ильича Чайковского. Сезон начнется с большого фестиваля спектаклей и концертных программ, связанных с именем великого русского композитора.

"Этот фестиваль включит в себя показ лучших спектаклей Большого театра с музыкой Чайковского". Я имею в виду и "Евгения Онегина", и "Лебединое озеро", и "Щелкунчик", и "Спящую красавицу", и "Иоланту", и балет "Онегин"", - перечислил Урин, добавив, что программа включит также концерт Игоря Головатенко и Аллы Демидовой "Чайковский в письмах и романсах".

Большой театр готовится отметить и другие важные юбилеи. И первым в списке - танцовщик, хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев, чье 80-летие театр должен был отметить еще в апреле, но из-за коронавируса было принято решение перенести празднование на ноябрь. "Будут показаны балеты "Спартак", "Дон Кихот" и "Щелкунчик", в которых Васильев блистал как танцовцик, а также спектакль Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля "И воссияет вечный свет", в котором Васильев выступил как режиссер, хореограф и сценограф", - рассказывает Урин.

Еще одна знаменательная дата - 95-летие со дня рождения Майи Плисецкой. В день ее рождения, 20 ноября, состоится гала-концерт, посвященный великой балерине.

Среди запланированных премьер первыми на очереди идут спектакли, чьи премьеры так и не состоялись в прошлом сезоне из-за пандемии. Это три одноактных балета трех молодых хореографов: Вячеслава Самодурова ("Танцемания" на музыку Юрия Красавина), Артемия Белякова ("Времена года" на музыку Александра Глазунова) и Антона Пимонова ("Сделано в Большом" на музыку Анатолия Королева). Ожидается, что премьера проекта пройдет на Новой сцене до 18 декабря.

А 3 декабря на Камерной сцене покажут еще одну перенесенную премьеру - оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга".

После нового года ожидается премьера оперы "Саломея" Рихарда Штрауса, которая станет совместной постановкой с Нью-Йоркской Метрополитен-оперой. Режиссер-постановщик спектакля Клаус Гут, дирижер - Туган Сохиев.

Также в планах театра - музыкальная комедия Дмитрия Шостаковича "Москва - Черемушки" в постановке режиссера Ивана Поповски (Камерная сцена, 18 марта), балет на музыку Антонина Дворжака и Макса Рихтера "Орландо" в постановке Кристиана Шпука (Новая сцена, 24 марта), опера Петра Чайковского "Мазепа" в постановке режиссера Евгения Писарева, за дирижерским пультом Туган Сохиев (Историческая сцена, 23 июня).

Завершат сезон балет "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого, хореограф - Юрий Посохов, режиссер - Александр Молочников (Новая сцена, 1 июля) и опера Георга Фридриха Генделя "Ариодант", где режиссером-постановщиком выступит Дэвид Олден, а дирижером - Джанлука Капуано (Новая сцена, 21 июля).