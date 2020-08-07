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07.08.2020 11:12
Рубрика: Общество

Динамика роста новых случаев COVID-19 в Москве стала отрицательной

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 686 случаев заражения новой инфекцией.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Средняя скорость роста новых случаев за последнюю неделю отрицательная. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет 0,27 процента. Количество новых заболевших коронавирусом в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев - 52,5% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 22,6% - от 46 до 65, 9,6% - от 66 до 79, еще 6,1% - старше 80 лет. Дети составляют 9,2. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.

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