Динамика роста новых случаев COVID-19 в Москве стала отрицательной

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 686 случаев заражения новой инфекцией.

Средняя скорость роста новых случаев за последнюю неделю отрицательная. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет 0,27 процента. Количество новых заболевших коронавирусом в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев - 52,5% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 22,6% - от 46 до 65, 9,6% - от 66 до 79, еще 6,1% - старше 80 лет. Дети составляют 9,2. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.