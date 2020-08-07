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07.08.2020 15:03
Рубрика: Экономика

Как очистные сооружения решили проблему неприятных запахов в Москве

Текст: Ирина Огилько

В ходе масштабной реконструкции Курьяновских и Люберецких очистных сооружений удалось решить проблему неприятных запахов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве продолжится внедрение новейших систем очистки воды

- Сейчас ведется модернизация этих очистных сооружений, еще пять лет назад, находясь рядом со станциями, мы говорили о том, что есть запахи, но сейчас эта проблема ликвидирована, - отметил Петр Бирюков.

По его словам, были сконструированы специальные накрывные устройства. "Их общая площадь на двух станциях равна примерно площади 20 футбольных полей, и всю эту территорию мы закрыли крышками, которые не позволяют улетучиваться запахам, - рассказал заммэра. - Модернизация очистных сооружений продолжается, на следующий год будут завершены работы на третьем блоке Курьяновских.

В борьбе с неприятными запахами помогли и специальные установки по очистке вентиляционных выбросов. В общей сложности на Курьяновских и Люберецких сооружениях их более 70.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках реконструкции особое внимание уделяется очистке воды.

"Головные очистные установки меняются и реконструируются. Не увеличиваются объемы мощности выработки, подготовки или же сброса воды, а идет модернизация очистки по всем направлениям: начиная от забора воды и заканчивая выпуском в водные бассейны московского региона", - пояснил Петр Бирюков.

На очистных сооружениях применена классическая схема очистки сточных вод: они последовательно проходят механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки (биологическая очистка), вторичные отстойники. Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетом и сбрасывается в реку. При этом она, зачастую, гораздо чище нежели вода в самом водоисточнике.

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