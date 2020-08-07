Комфортная погода в Москве сохранится до конца лета

Оставшаяся часть лета в Москве будет и не жаркой, и не холодной. По крайней мере, так обещают синоптики.

Как сообщает портал "Метеоновости", относительная прохлада придет в столицу на следующей неделе и задержится ориентировочно до 20 августа. В третьей декаде месяца тепло должно снова вернуться.

В последние годы, отмечают синоптики, август заметно потеплел: за прошедшие 30 лет третий месяц лета еще не огорчил москвичей осенней прохладой. По их подсчетам, 15 раз температура держалась в пределах нормы, еще 15 месяцев были теплыми.