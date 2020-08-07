Липецкие аграрии назвали рост урожайности зерновых

Новости

Главную роль в новом видео Rolling Stones сыграл Пол Мексал 13:22
Вышел новый тизер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 13:19
Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку 13:03
Дитрих: Строительство ВСМ Москва-Петербург может начаться в 2022 году 13:01
В Москве загорелось здание ГИБДД 12:58
Комфортная погода в Москве сохранится до конца лета 12:54
Исследование: Большинство россиян - за равные возможности в образовании 12:43
Тимати и Эйфман создали балетно-музыкальный трек 12:39
В Красноярске замначальника полиции арестовали по делу о мошенничестве 12:33
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2" 12:29
Более четверти жителей Петербурга имеют иммунитет к COVID-19 12:29
В Москве четыре станции метро закроют до 11 августа 12:27
Услуги ПФР станут доступнее проживающим за границей россиянам 12:08
Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей 12:05
Запущен новый проект "Право на Родину" Форума переселенческих организаций 12:05
Российский бизнесмен Бажанов объявлен в международный розыск 11:58
В Московском зоопарке появились детеныши джейрана 11:57
Вышел тизер нового сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 11:52
В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление 11:49
Для борьбы с нефтезагрязнениями предложили применять бактерии-"камикадзе" 11:45
Состояние Марка Цукерберга превысило 100 миллиардов долларов 11:37
Зоолог рассказал, чем опасны появившиеся в Москве слизни 11:21
Завершено расследование убийства двух девушек на горе Уктус 11:17
Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств 11:14
Динамика роста новых случаев COVID-19 в Москве стала отрицательной 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
07.08.2020 13:11

Липецкие аграрии назвали рост урожайности зерновых

В Липецкой области продолжается уборочная кампания: аграрии уже собрали с полей 2,5 миллиона тонн зерна, отметив, что валовой сбор на эту дату в прошлом году был меньше и составлял 1,86 миллиона тонн.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Возросла и урожайность. Средний показатель по региону составляет 54,5 центнера с гектара. Глава Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что по урожайности регион лидирует в стране, и это результат внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. Губернатор привел в пример рост как валового сбора, так и показателей урожайности сразу по нескольким ранним зерновым и бобовым культурам.

Так, уже обмолочено 74 процента площадей, отданных под озимую пшеницу.

- Получен 1 миллион 648 тысяч тонн при средней урожайности 57,9 центнера с гектара. В прошлом году озимой пшеницы собирали в среднем по 43,6 центнера с гектара, - напоминает Игорь Артамонов. - С 93 процентов площадей, отведенных под горох, собрано 26 тысяч тонн при средней урожайности 33,8 центнера с гектара. По этой культуре урожайность также значительно выше прошлого года. Обмолочено 72 процента площадей ячменя, получено 757 тысяч тонн при средней урожайности 49,6 центнера с гектара.

Фото: Администрация Липецкой области
В Липецкой области приводят в порядок сельские дороги

Пока только десять районов приступили к уборке яровой пшеницы. Обмолочено почти 10 тысяч гектаров, получено более 50 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность яровой пшеницы растет и на 6 августа составляет 51,2 центнера с гектара, а в Задонском районе собирают по 59,2 центнера на круг. В прошлом году в это время средняя урожайность яровой пшеницы составляла 46,1.

Игорь Артамонов, комментируя эти данные, отмечает, что высокие показатели урожайности достигнуты благодаря грамотному подбору сортов с высоким потенциалом и использованию передовой техники и технологий в выращивании сельскохозяйственных культур. Глава региона подчеркнул, что результаты липецких аграриев отмечены и на федеральном уровне.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, проводя очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием и обсуждая с регионами ход уборочных работ, заявил, что темпы уборки и показатели урожайности в целом по стране пока превышают уровень прошлого года. Данные по уборке урожая в России позволяют говорить о достижении в текущем году заявленных индикаторов объемов производства.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Российские спасатели в Бейруте нашли под завалами тела трех погибших
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для отечественных авто
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Петербурге