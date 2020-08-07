Липецкие аграрии назвали рост урожайности зерновых

В Липецкой области продолжается уборочная кампания: аграрии уже собрали с полей 2,5 миллиона тонн зерна, отметив, что валовой сбор на эту дату в прошлом году был меньше и составлял 1,86 миллиона тонн.

Возросла и урожайность. Средний показатель по региону составляет 54,5 центнера с гектара. Глава Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что по урожайности регион лидирует в стране, и это результат внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. Губернатор привел в пример рост как валового сбора, так и показателей урожайности сразу по нескольким ранним зерновым и бобовым культурам.

Так, уже обмолочено 74 процента площадей, отданных под озимую пшеницу.

- Получен 1 миллион 648 тысяч тонн при средней урожайности 57,9 центнера с гектара. В прошлом году озимой пшеницы собирали в среднем по 43,6 центнера с гектара, - напоминает Игорь Артамонов. - С 93 процентов площадей, отведенных под горох, собрано 26 тысяч тонн при средней урожайности 33,8 центнера с гектара. По этой культуре урожайность также значительно выше прошлого года. Обмолочено 72 процента площадей ячменя, получено 757 тысяч тонн при средней урожайности 49,6 центнера с гектара.

Пока только десять районов приступили к уборке яровой пшеницы. Обмолочено почти 10 тысяч гектаров, получено более 50 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность яровой пшеницы растет и на 6 августа составляет 51,2 центнера с гектара, а в Задонском районе собирают по 59,2 центнера на круг. В прошлом году в это время средняя урожайность яровой пшеницы составляла 46,1.

Игорь Артамонов, комментируя эти данные, отмечает, что высокие показатели урожайности достигнуты благодаря грамотному подбору сортов с высоким потенциалом и использованию передовой техники и технологий в выращивании сельскохозяйственных культур. Глава региона подчеркнул, что результаты липецких аграриев отмечены и на федеральном уровне.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, проводя очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием и обсуждая с регионами ход уборочных работ, заявил, что темпы уборки и показатели урожайности в целом по стране пока превышают уровень прошлого года. Данные по уборке урожая в России позволяют говорить о достижении в текущем году заявленных индикаторов объемов производства.