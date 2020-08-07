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Рубрика: Экономика

13-й маршрут

Москвичи выберут судьбу монорельса
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Москвичам предложили проголосовать за дальнейшую судьбу монорельса. Чтобы их решение было осознанным, в ближайшие дни на Едином транспортном портале Москвы появится раздел, где будут перечислены все аргументы за и против сохранения монорельса. Окончательно решение будет принято исходя из пожеланий москвичей и здравого смысла, сообщили вчера в столичном департаменте транспорта.
Себестоимость одной поездки на монорельсе - около 200 рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ Себестоимость одной поездки на монорельсе - около 200 рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ
Себестоимость одной поездки на монорельсе - около 200 рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ

Такое заявление ведомство сделало на фоне вновь возникших разговоров о будущем одной из самых неоднозначных транспортных систем, которую на схеме метро обозначают номером 13. В СМИ появились сообщения, что окончательно закрыть монорельс могут уже в августе и в прежнем виде он не возродится. В дептрансе, впрочем, заявили, что никаких окончательных решений пока не принято.

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В пресс-службе столичного метро "РГ" рассказали, что монорельс продолжает работать в экскурсионном режиме - поезда по нему следуют раз в полчаса еще с 2017 года. "К сожалению, это очень затратный и при этом бесперспективный в существующем виде транспорт, - признают в подземке. - Даже неловко называть такие цифры, но постоянных пассажиров там - 39. За год монорельс перевозит всего 1,5 млн пассажиров - столько, сколько МЦК за три дня".

Монорельс перевозит в год всего 1,5 млн пассажиров - столько, сколько МЦК за три дня

В год дорога обходится городу в 800 млн рублей. Эксперты к монорельсу тоже неблагосклонны. Соотношение затрат на его содержание с количеством пассажиров делает надземные поезда слишком дорогими - с таким же успехом можно за счет города возить людей на такси, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"Себестоимость одной поездки на монорельсе - около 200 рублей, причем это не самые свежие подсчеты, - рассказал он "РГ". - А главный дефект этой системы в том, что вагоны для нее были сделаны в единичных экземплярах.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Это бы вообще не работало, если бы не коллектив инженеров и квалифицированных рабочих, которые поддерживают работоспособность системы на энтузиазме. Вместо монорельса нужна трамвайная линия, а вокруг этого места можно организовать музей городского транспорта".

Напомню, монорельс запустили еще в 2004 году. Пассажиропоток на дороге существенно сократился в 2016 году - сказались запуск МЦК и продление метро.

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