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07.08.2020 14:25

На поддержку липецких предпринимателей выделено 200 миллионов рублей

Свыше 200 миллионов рублей для докапитализации Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Липецкой области выделено из федеральной и региональной казны. С таким предложением в Совет депутатов региона выступил губернатор Игорь Артамонов.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Меры финансовой поддержки предложат в том числе пострадавшим от пандемии коронавируса предпринимателям.

- Мы активно взаимодействуем с предпринимателями для выработки дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который на фоне пандемии несет значительные убытки, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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Докапитализация, по словам главы региона, необходима для упрощения кредитования малого бизнеса, в том числе с льготной ставкой и получения займов при отсутствии залогового обеспечения, устранения кассовых разрывов и покрытия операционных расходов. Первые "антикризисные" займы по ставке 0,1 процента годовых сроком до 24 месяцев были выданы областным фондом уже в начале апреля.

Игорь Артамонов напомнил, что, помимо этого, малый бизнес может воспользоваться и базовыми займами Липецкого областного фонда. Так, предлагается займ "Старт" в сумме до 1 миллиона рублей сроком до 24 месяцев с процентной ставкой от 1 процента годовых, "Инвестиционный" в сумме до 5 миллионов рублей сроком до 24 месяцев с процентной ставкой от 2,125 процента годовых и "Оборотный" в сумме до 5 миллиона рублей сроком до 12 месяцев с процентной ставкой от 2,125 процентов годовых.

С учетом докапитализации Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства готовит еще один пакет продуктов, ориентированных на выход из кризисной ситуации, а также поддержку новых направлений экономики.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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