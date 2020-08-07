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07.08.2020 / 12:06
Текст: Ангелина Зеленькова

На Воробьевых горах открылась экстремальная трасса над Москвой-рекой

Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
На Воробьевых горах открылась экстремальная трасса - Zipline, проходящая над Москвой-рекой. Аттракцион соединяет смотровую площадку и спорт-кластер стадиона "Лужники". Уже завтра, 8 августа, он будет открыт для всех желающих, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Развлекательный аттракцион Zipline представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства. По словам заммэра, новая воздушная трасса для поклонников экстрима построена полностью на деньги частных инвесторов. "Правительство Москвы помогало инфраструктурой, давало специальную ставку на аренду земли. Объект получил все необходимые разрешения и сертификацию государственных органов", - отметил Максим Ликсутов.

Он также добавил, что технически проект очень сложный. Пропускная способность его от 40 до 60 человек в час. "Уверен, что аттракцион будет востребован у москвичей", - добавил Максим Ликсутов.

Фото: Дептранс Москвы

Воздушная трасса от Воробьевых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги "Лужники", составила 700 метров с перепадом в 50 метров. На аттракционе можно развивать скорость до 60 км/ч, что позволит совершить полет над Москвой-рекой с одного берега на другой за максимально короткое время - около минуты.

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