На заводе под Белгородом рабочие погибли при ремонте цистерны с цинком

На Оскольском электрометаллургическом комбинате в Белгородской области двое рабочих погибли, еще один госпитализирован. По факту трагедии началась доследственная проверка, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, на территории комбината ремонтировали цистерну с оксидом цинка. Двое работников подошли к ней, чтобы замерить температуру и уровень кислорода, уронили в резервуар измерительный прибор, а потом - при попытке достать его - оба погибли. Третий сотрудник, который поспешил им на помощь, потерял сознание.

Тела погибших направлены на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, опрашивают сотрудников комбината и изучают документы по технике безопасности.