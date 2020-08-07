Начальником УМВД по Рязанской области назначен Владимир Алай

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД по Рязанской области нового руководителя. Им стал генерал-майор полиции Владимир Алай до этого возглавлявший МВД республики Адыгея. Представление нового начальника Рязанского главка полиции прошло в режиме видеоконференции, сообщает сайт МВД.

Владимир Колокольцев, отметив высокую раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в регионе, а также позитивную динамику выявления преступлений в экономической сфере, поставил задачи перед новым начальником управления полиции по Рязанской области. Речь о профилактике правонарушений, в том числе, при реализации госпрограмм. Министр подчеркнул важность принципиальной позиции сотрудников полиции в этих вопросах и активное взаимодействие с местными органами государственной и муниципальной властей. Он также обратил внимание на необходимость более действенных мер по обеспечению возврата материального ущерба по экономическим преступлениям. Владимир Колокольцев потребовал также обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения Единого дня голосования.

Владимира Алая глава МВД представил, как боевого офицера и компетентного руководителя, почти срок лет прослужившего в органах внутренних дел.Владимир Колокольцев выразил уверенность, что профессионализм, высокая личная ответственность и организаторские способности Владимира Алая будут в полной мере востребованы в новом для него регионе.

Бывший начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Сергей Лебедев 1 июня указом президента РФ был назначен руководителем Следственного департамента - заместителем руководителя МВД России.

Справка "РГ"

Владимир Алай родился 5 декабря 1960 года в Белоруссии.В органы внутренних дел пришел в 1981 году, был инспектором опергруппы ОМОН. Более двух десятков лет служил в подразделениях специального назначения, пройдя путь до командира СОБР ГУВД Москвы. Указом президента России от 3 октября 2017 года назначен министром внутренних дел по республике Адыгея.