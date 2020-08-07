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07.08.2020 14:16
Рубрика: Происшествия

Приезжий с ножом отбирал в Москве у прохожих деньги

Текст: Михаил Фалалеев
Гость столицы прямо в центре города отбирал у прохожих деньги.
В Геленджике задержали участников ограбления со стрельбой

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в территориальный отдел полиции обратился 32-летний гражданин. Он рассказал, что неизвестный молодой человек, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у него рюкзак с личными вещами и денежными средствами. Материальный ущерб составил 19 500 рублей.

Выяснилось, что возле одного из столичных клубов потерпевший вступил в словесную перепалку с неизвестным молодым человеком, в результате которой началась драка. Злоумышленник заметил у мужчины кошелек и, угрожая ножом, стал требовать у него деньги. В результате он забрал у заявителя рюкзак с личными вещами и 9 тысяч рублей. Позже он выбросил личные вещи потерпевшего, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали подозреваемого на улице Земляной Вал. Им оказался 20-летний ранее судимый приезжий.

Полиции установили причастность задержанного еще к одному преступлению. Оказалось, фигурант в одном из кафе воспользовался тем, что в кассовый аппарат был вставлен ключ, открыл его и похитил оттуда 5 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". Также возбуждено еще одно дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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