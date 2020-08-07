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07.08.2020 10:54
Рубрика: Спорт

Сергунина рассказала о возобновлении программ спортивных НКО в Москве

Текст: Любовь Проценко

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что НКО столицы предлагают москвичам присоединиться к бесплатным тренировкам и спортивным мероприятиям.

Фото: Photoxpress
Карантин помог вернуться к занятиям спортом

- Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы. Разумеется, с соблюдением всех санитарных норм, - рассказала Сергунина.

В числе предстоящих мероприятий - фестивали, благотворительные забеги, занятия для людей с особенностями здоровья и лекции о здоровом образе жизни.

Возобновились и тренировки Детской следж-хоккейной лиги - единственной организации в Москве, которая занимается развитием адаптивного хоккея. Команды детей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями вернулись на лед. Проект "Особый хоккей для особенных людей" был запущен в октябре 2019 года и был поддержан грантом мэра Москвы для социально ориентированных НКО.

Кроме того, к офлайн-работе вернулись 18 центров федерации "Йога-Практика". Инструкторы носят средства индивидуальной защиты, а помещения для занятий обрабатываются ультрафиолетовой лампой. Согласно правилам безопасности количество участников ограничено вместимостью зала - не более 15 человек. Возможность проводить тренировки бесплатно организация получила благодаря победе в конкурсе грантов мэра Москвы.

Еще одна инициатива, поддержанная грантом, была запущена благотворительным фондом "Спорт для жизни". Социальный проект "Марафон в темноте" объединил незрячих людей, которые хотят заниматься бегом, и тех, кто готов им помогать. В рамках проекта готовят волонтеров-лидеров для незрячих бегунов.

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