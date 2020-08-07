Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое расширило число получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Это сделано после консультаций с предпринимательским сообществом.

Прежде право на субсидии от города имели малые и средние предприятия сферы услуг, общепита, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, ИТ, а также социальные предприниматели. Сейчас их смогут получить предприятия и индивидуальные предприниматели в области дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. То есть дополнительно около 28 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Все эти предприятия и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на 13 видов субсидий из бюджета столицы. И таким образом компенсировать расходы на приобретение или лизинг оборудования, коммуналку, проценты по кредитам, выплаты правообладателю для приобретения франшизы, инжиниринг, экспорт продукции (так называемый экспортный кешбэк), участие в выставках, продвижение товаров онлайн, оплата услуг сервисов доставки еды, обучение сотрудников и другое.

Лишь в первой половине этого года заявки на получение таких субсидий подали 4,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Одобрено 572 заявки на сумму свыше 700 миллионов рублей. Еще более тысячи заявок на сумму около 2,1 миллиарда рублей сейчас рассматриваются.