Стало известно, когда в Москве построят новые ветки метро

Две ветки московского метро - Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую - планируют открыть до 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Сейчас пока решается, как пройдут новые линии и где разместятся будущие станции. Известно, что Рублево-Архангельская ветка протянется на 19 километров. Она должна сделать доступнее районы Митино, Строгино и Хорошево-Мневники.

Бирюлевская же линия будет вдвое длиннее - 43 километра. Она свяжет бывшую территорию ЗИЛа с новой Москвой.