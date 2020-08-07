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07.08.2020 11:18

Стройплощадку спорткомплекса в Нововоронеже осмотрел Сергей Честикин

Зампред регионального правительства Сергей Честикин посетил стройплощадку нового спортивно-оздоровительного комплекса, возводимого в Нововоронеже. Сдача объекта намечена на декабрь
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Заместитель председателя Правительства Воронежской области Сергей Честикин посетил строительную площадку нового спортивно-оздоровительного комплекса, сооружаемого в городе-спутнике Нововоронежской АЭС.

Рабочая встреча на строительной площадке масштабного современного проекта состоялась с участием представителей администрации города, подрядными организациями и руководством Нововоронежской АЭС. В ходе осмотра было заключено, что, несмотря на пандемию коронавируса, работы ведутся согласно графику. Сдача объекта намечена на декабрь 2020 года.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Также на встрече было озвучено официальное название оздоровительного комплекса. Его выбирали путем народного голосования в социальных сетях. Голосование проходило в три этапа и длилось несколько месяцев. В результате нововоронежцы решили, что новый спортивный объект будет называться "АтомАрена".

Спорткомплекс "АтомАрена" будет включать в себя три бассейна - спортивный, детский и для оздоровительного плавания. А также универсальный игровой зал для командных видов спорта, таких как мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. После открытия он сможет принимать соревнования не только регионального, но и федерального масштаба.

Напомним, строительство объекта ведется на средства, выделенные по Соглашению, заключенному в 2012 году между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области. Стоимость реализации нового проекта оценивается в 608 млн рублей.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"В нашем регионе, и в Нововоронеже в частности, удалось выстроить хорошие взаимоотношения между Госкорпорацией "Росатом", Концерном "Росэнергоатом", Нововоронежской АЭС и Правительством Воронежской области. Именно на Воронежской земле Соглашение было заключено впервые в России, а затем тиражировано на другие регионы присутствия атомной отрасли. За годы реализации этого масштабного проекта Нововоронежу выделили более 2 млрд. рублей дополнительных налоговых отчислений. Это серьезное подспорье в решении городских проблем", - отметил заместитель председателя Правительства Воронежской области Сергей Честикин.

После окончания строительства спорткомплекса "АтомАрена" запланировано благоустройство прилегающего участка набережной пруда-охладителя энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. Это станет логичным продолжением городского архитектурного ансамбля и расширит зону отдыха нововоронежцев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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