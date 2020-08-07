Свидетель рассказал о поведении Ефремова сразу после ДТП

"Подготовьте свои доказательства, в том числе подготовьтесь к допросу", - обратилась судья к адвокатом Ефремова.

В пятницу главным свидетелем обвинения стал крымчанин Роман Шрамко, который выступил в процессе перед посредством видеоконференцсвязи из Железнодорожного районного суда Симферополя. Шрамко был в той самой машине вместе со своим другом Владиславом Женжебиром, которую непосредственно перед аварией подрезал "Джип" Ефремова.

Шрамко пояснил в суде, почему он нецензурно выругался в адрес актера, который, по его словам, его чуть не убил. "Если бы мы ехали чуть быстрее, Ефремов бы въехал в дверь, где я сижу, и нас с Владом не было бы", - пояснил свидетель. Кроме того, он рассказал, как видел, что несколько человек вытаскивали водителя Jeep Grand Cherokee и помогали ему покинуть автомобиль, проверили, нет кого-то еще в машине. "Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было", - пояснил Шрамко. По его словам, после аварии Ефремов сидел на парапете и даже не попытался помочь потерпевшему Сергею Захарову, который оказался зажат в искореженной машине. "Он даже не подошел и не глянул на потерпевшего, а смотрел и жалел свой автомобиль", - рассказал свидетель.

Другая свидетельница в суде также заявила, что Ефремов после аварии долго сидел в автомобиле ДПС и не пытался выйти и проверить состояние Захарова.