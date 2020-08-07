Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Воронежем

Семь человек пострадали в столкновении четырех автомобилей в Воронежской области. Аварий произошла в 15.25 на автодороге Рамонь - Сенное.

- По предварительным данным, Lada Granta выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Kalina, Lada Granta и Mitsubishi ASX, - рассказала "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Три человека погибли на месте, четверо доставлены больницу. Прибывшим на место ДТП спасателям пришлось извлекать двух пассажиров, зажатых в автомобилях. Детей среди пострадавших нет.