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07.08.2020 16:39
Рубрика: Происшествия

Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Воронежем

Текст: Антон Валагин

Семь человек пострадали в столкновении четырех автомобилей в Воронежской области. Аварий произошла в 15.25 на автодороге Рамонь - Сенное.

Пьяный выехал на "встречку" МКАД и устроил аварию

- По предварительным данным, Lada Granta выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Kalina, Lada Granta и Mitsubishi ASX, - рассказала "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Три человека погибли на месте, четверо доставлены больницу. Прибывшим на место ДТП спасателям пришлось извлекать двух пассажиров, зажатых в автомобилях. Детей среди пострадавших нет.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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