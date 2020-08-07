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07.08.2020 13:42
Рубрика: Происшествия

В Иваново налетчики унесли из магазина три лотка с драгоценностями

Текст: Михаил Фалалеев

Дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин произошло в Иваново.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что двое злоумышленников ворвались в салон и стали угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет. Разбив витрины молотком, они похитили три лотка с золотыми браслетами и попытались покинуть торговую точку. Сделать это удалось не сразу. Вторая сотрудница, находящаяся в соседнем помещении, успела нажать тревожную кнопку, отчего входная дверь автоматически захлопнулась. Однако налетчикам удалось сломать преграду и скрыться.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в момент нападения один из грабителей поранил руку. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра области взяли следы крови для проведения экспертизы. При проверке биоматериала по федеральной базе данных геномной информации личность одного из подозреваемых была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Республики Дагестан. Как известно, у всех судимых принудительно берутся образцы ДНК - на случай, если кому-то захочется вновь повторить "подвиги".

Мужчина был задержан сотрудниками Управления МВД России по Ивановской области в одном из московских аэропортов при попытке вылететь в город Владивосток. Похищенные драгоценности он спрятал в одежде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ищут соучастника разбоя.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново

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