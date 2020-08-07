В Калуге обсудили вопросы общественного самоуправления

6 августа состоялось заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при городской управе Калуги. В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы и председатели территориальных общин.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании также принял участие директор Общенациональной ассоциации ТОС Захарий Юдин. С приветственным словом к руководителям ТОС обратился временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

"Все мы стремимся к тому, чтобы наш город стал лучше, чтобы он стал более удобным для жизни горожан, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - Калуга сильна своими общинами. Спасибо вам за вашу работу и неравнодушное отношение".

Поблагодарил за работу активистов ТОС и глава городского самоуправления.

"Территориальное общественное самоуправление - надежный фундамент органов местного самоуправления, - подчеркнул Александр Иванов. - Своей активной работой калужские территориальные общины не раз это подтверждали. Успехи Калуги в развитии территориального общественного самоуправления были неоднократно отмечены на федеральном уровне, во всероссийских конкурсах калужские ТОСы занимали призовые места".

Захарий Юдин сообщил об изменениях в федеральном законодательстве в части оказания поддержки ТОСам и регулирования деятельности территориальных общин как некоммерческих организаций.

Президентом был подписан закон "Об инициативном бюджетировании", регулирующий нормы этого механизма благоустройства и развития территорий. Кроме того, Владимир Путин поручил за три года довести долю распределения местных бюджетов с участием населения до 5%.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной думе находятся три законопроекта, предусматривающие внесение изменений в Гражданский кодекс в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления" и "О некоммерческих организациях".

Проектами предлагается выделить органы ТОС в самостоятельную организационно-правовую форму, расширить полномочия органов местного самоуправления по поддержке ТОС, в том числе и финансовой, а также отнести территориальные общины к социально ориентированным НКО.

"За инициативным бюджетированием - будущее, - уверен глава городского самоуправления Александр Иванов. - Мы сделали первые успешные шаги в этом направлении. Желаю калужским ТОСам не сбавлять обороты, активно участвовать в реализации проектов инициативного бюджетирования, региональных и всероссийских конкурсах. Нужно приумножать наши достижения".

Председатель Ассоциации ТОС, депутат городской Думы Эльвира Капитонова сообщила об итогах областного конкурса "Лучшая муниципальная практика развития территорий ТОС".

"Конкурс направлен на повышение гражданской активности населения и способствует развитию территориального общественного самоуправления, - отметила Эльвира Капитонова. - От Калуги в этом году было подано 9 заявок, три проекта заняли первые места в различных номинациях".

Победы одержали проекты территориальной общины "Правобережье" - "Безопасное Правобережье", ТОС "Куровское" - "Спортивной площадке - новую жизнь" и ТОС "Кошелев-проект" - "Храм - неопалимая купина". Все победители получат грант в размере 976 тысяч рублей.

Также обсуждались вопросы содействия в подготовке и проведении фестиваля "Калуга в цвету" и конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2021 году.

Фестиваль "Калуга в цвету" пройдет уже в 15 раз, победителей будут ждать призы в размере от 1 до 5 тысяч рублей, также появилась новая номинация - "За преданность своему делу".

Новинкой церемонии награждения станет цветочное дефиле.

Четыре проекта инициативного бюджетирования были реализованы в 2019 году, в текущем году планируется реализовать шесть проектов, в основном направленных на благоустройство территорий. Финансирование из городского бюджета составит порядка пяти миллионов рублей.

"В это году пандемия коронавируса притормозила деятельность территориальных общин, но сейчас они наверстывают упущенное, - подвел итоги заседания Александр Иванов. - Идет активная реализация проектов инициативного бюджетирования, подготовка ко Дню города, фестивалю "Калуга в цвету". Активисты ТОС много внимания уделяют благоустройству, будут участвовать в приемках работ по ремонту дворовых территорий. Особо хочу отметить плодотворную работу территориальных общин по озеленению".