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07.08.2020 15:10

В Липецкой области собирают рекордный урожай

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин посетил с рабочим визитом Лебедянский район. Он побывал в сельскохозяйственных предприятиях муниципалитета, где сейчас полным ходом идет уборочная кампания и высоко оценил темпы и результаты работ. Раннее спикер облсовета побывал в Лебедянском, Задонском, Добровском, Хлевенском и ряде других районов области.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

- Уборочная кампания в самом разгаре, но уже сейчас можно сказать, что 2020-й год - один из самых рекордных. Мы говорим об урожайности 55 центнеров с гектара и уже на сегодня имеем 2,5 миллиона тонн зерна. А по плану в этом году - более 4 миллионов тонн. К такому результату регион шел все последние годы, - отметил Павел Путилин. - Хочется выразить огромную благодарность нашим аграриям. Люди сейчас работают от рассвета до заката. В хозяйствах применяются новейшие мировые сельскохозяйственные технологии и техника. Все это позволяет сегодня своевременно, без потерь убрать урожай и заложить его на хранение.

Фото: Липецкий облсовет
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Павел Путилин побывал в хозяйстве ООО "Лебедянское". Здесь сейчас горячая пора. Аграрии убрали уже более 70 процентов зерновых культур. Пшеницу здесь закладывают на хранение в специальные полиэтиленовые рукава. Это позволяет и избежать потерь, и сэкономить на хранении.

- Я не помню такой урожайности за свои 42 года работы в сельском хозяйстве, - рассказал генеральный директор ООО "Лебедянское" Сергей Дьяченков. - Средняя урожайность около 59 центнеров с гектара. В этом году в рукава на хранение заложим примерно 65 тысяч тонн.

- Несмотря на то, что люди работают в достаточно напряженном графике, настроение у всех приподнятое. Год удачный, люди получают хорошую зарплату, предприятие отчислит налоги, которые пойдут в бюджеты разных уровней, в том числе, и в бюджет нашего сельского поселения. Отдельно хочу отметить, что предприятие участвует в программе комплексного развития наших сельских территорий, - подчеркнула глава Большепоповского сельского поселения Галина Филатова.

В целом в Липецкой области средняя урожайность держится на очень высоком уровне и составляет 54,5 центнера с гектара.

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