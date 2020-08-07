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07.08.2020 13:38
Рубрика: Происшествия

В Люблино местный житель срывал с пенсионерок цепочки и крестики

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в ОМВД России по району Люблино с заявлением обратилась 68-летняя жительница столицы. На Тихорецком бульваре на нее напал неизвестный и рывком сорвал с шеи золотые цепочки с подвесками, после чего скрылся.

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С таким же заявлением в территориальный отдел полиции обратилась 83-летняя местная жительница. Она рассказала, что на Краснодарской улице молодым человеком был сорван с шеи золотой крестик. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель района Люблино.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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