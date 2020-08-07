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07.08.2020 09:15
Рубрика: Общество

В Москве еще 1353 пациента вылечились от коронавируса

Текст: Любовь Проценко

В Москве еще 1353 пациента вылечились от коронавируса Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1353 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 187576 человек.

Фото: iStock
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Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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